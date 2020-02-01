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25歲後的保養不能懶！5款專櫃眼霜推薦　對抗初老先從眼周開始

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眼睛是臉部表情最豐富的部位，隨著表情變化產生魚尾紋，加上年紀膠原蛋白流失、藍光、外在壓力等各種因素，眼周的老化顯而易見，想要看起來年輕有活力，眼周肌膚一定要緊緻！加上現代人生活作息不正常，更加速眼周問題提早報到 ，黑眼圈、浮腫、乾燥、暗沉是眼睛初老的四大問題。除了養成早睡早起的良好習慣，也可以選擇眼霜做好及早防護，最近市場上推出許多適合輕熟齡

眼霜推薦1：EVE LOM全效亮采煥能眼霜15ml，NT$2,200

被許多明星譽於為卸妝天后的保養品牌EVE LOM，除了卸妝產品外，保養產品也是擁有許多好評。全新推出的「全效亮采煥能眼霜」，含有高度濃縮、快速吸收的配方，是呵護眼周細薄皮層的多功效的全能產品。

添加成份含有蓼藍及人參萃取、胺基酸衍生物、多肽複合物等，訴求能夠提供眼周長效保濕，明亮有光澤並減少黯淡。質地上很輕盈，不會覺得過於滋養粘膩，很適合年輕膚質使用。

眼霜推薦2：（MALIN+GOETZ）舒緩輕盈保濕眼膠15ml，NT$1,550

來自紐約的（MALIN+GOETZ），品牌重視簡化肌膚保養程序，即能提供肌膚完美平衡。主要以胺基酸保濕科技和脂肪酸無油吸收技術為基礎，透過天然成分及溫和有效的技術達到保濕呵護肌膚。

全新推出的舒緩輕盈保濕眼膠，適合生活忙碌、擁有多重斜槓身分，講求簡約精準保養效率的都會人士，亦是適合男女共用的保養品。主要成分為米和大豆胜肽、海藻和黃瓜萃取物，訴求柔化肌膚並鎖住水分，並添加洋甘菊，舒緩、鎮靜敏感肌膚。清透的凝膠質地適合白天和晚上使用，特別推薦給剛開始接觸眼部肌膚保養產品，以及想要簡化護膚程序的使用者。

眼霜推薦3：嬌蘭皇家蜂王乳超拉提亮眼霜15ml，NT$3,500。

嬌蘭經典的皇家蜂王乳眼霜（又被暱稱為#4D馬甲眼霜），在2020年做出全新的升級，創造出最新一代細緻的「柔化蜂膠質地」，在手指上濃稠絲滑的眼霜，一接觸皮膚立即融化，可輕鬆抹開，溫柔地包覆眼周肌膚。更重新設計包裝以減少對環境的衝擊，在經過重新設計、重新生產並完全現代化後，瓶裝變得更輕巧，與2017年所發售的15ml裝皇家蜂王乳滋養眼霜相較之下，玻璃瓶重量減少了30％，以符合法國嬌蘭所追求的永續發展包裝。

法國嬌蘭將於2／1-2／29期間推出優惠活動，至法國嬌蘭全台百貨專櫃以及官方線上旗艦店，購買一瓶「皇家蜂王乳超拉提亮眼霜」就送「皇家蜂王乳雙導精華7日體驗禮」

眼霜推薦4：香奈兒3.5-DA醇萃緊緻亮眼霜15ml，NT$3,290。

富含蜂蠟與乳油木果油，質地細緻親膚，舒適呵護並緊緻眼周，為後續的上妝程序做好完美準備。配方不含香精，溫和不刺激眼周肌膚，適合敏弱肌使用。塗抹後可迅速吸收。結合天然米萃精華，並特別添加植物活性複合物。揉合七葉樹磷脂精萃（escin phytosomes）與生技酵母，幫助眼周改善肌膚老化或睡眠不足造型的黑斑與浮腫等惱人問題。

眼霜推薦5：香緹卡鑽石級眼霜15ml，NT$7,500。

香緹卡鑽石級眼霜也做了全新升級，新增了植物減壓精萃、白花和甜椒萃取精華，相對改善黑眼圈和眼部肌膚紋路。香緹卡保養專家Ellie提供保養加分tips，如果想讓效果更加乘，鑽石級眼霜+升級版可與香緹卡極緻純金賦活眼部精華液混搭。

眼霜使用方法

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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資深作家郝慧川白金極光之旅語錄：「不微整就要好好保養，尤其是本人楚楚可愛(到底誰說？)眼神都是靠花秘水眼霜來吸粉啊！」

2020專櫃眼霜推薦，25歲以上輕熟齡適用，提早對抗眼周初老

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 眼霜
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