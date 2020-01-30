風.LUXURY／2萬潛水錶優選在這　SEIKO海龜升級更堅固、易讀

▲SEIKO Prospex推出King Turtle全新錶款SRPE05J1，21,500元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶是近幾年錶界的大熱門，經典型號的潛水錶再度獲得矚目，SEIKO旗下的專業運動錶系列Prospex的潛水錶便是錶迷心中具代表性又較易入手的選項之一，當中因外型被暱稱為「海龜」的潛水錶全新升級，推出King Turtle錶款 SRPE05J1，錶圈從一般傳統電鍍鋁圈改為陶瓷材質、錶鏡換成硬度較高的藍寶石水晶、日期與星期視窗加裝放大鏡讓閱讀起來更輕鬆。

SEIKO的首款潛水腕錶於1965 年問世，而海龜是70年代的作品，其錶耳延伸到錶殼側面的連續弧線，與當時流行「C Line」殼型極為相似，因此被暱稱為「海龜」，正是台灣俗稱的鮑魚殼，今日新版本集合所有經典元素，但提高規格，因此賦予霸氣新名King Turtle。

▲King Turtle新款SRPE05J1全面升級，錶圈改採陶瓷材質。

King Turtle新錶SRPE05J1強化堅固耐用特性，採用耐刮的陶瓷錶圈、硬度高的藍寶石水晶鏡面外，同時加強清晰易辨的閱讀性，不僅為日期、星期視窗的位置加裝了放大鏡，時標改採立體凸起設計，搭配面盤新增呼應可旋式錶圈側面止滑紋路的格線裝飾，彰顯好質感。