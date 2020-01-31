看到特價就狂囤貨？甩開「雜物盲」　為自己留下真正需要的事物

▲（圖／Pinterest）

前些日子，因為近藤麻理惠所提出的「怦然心動的人生整理魔法」，使得有越來越多人開始嘗試透過斷捨離物慾或是整理舊物開始，重新掌控自己的人生。乍聽之下，好像有點不可置信，但並非毫無根據，而是攸關心理感受的攻防戰，原理在於透過完成日常小事，會讓人們產生滿足的成就感，進而擁有力量去實踐更巨大的計畫。

不過，「整理」這兩個字雖然聽來容易，但實際要執行卻總是困難重重。你一定曾有過類似的經驗，當好不容易騰出一個空檔決定要來整理時，卻又不知道該如何下手！不但會陷入「可能還用得到」丟與不丟的掙扎，還很可能一不小心就被舊物勾起回憶，全部拿出來回味一番後，又再度捨不得地放回原位。

在《這樣開始也不錯，擺脫束縛的一年》這本書就提出了幾個有趣的理論，來說明為什麼對於很多人來說，「整理」為什麼是件難事：

稟賦效應

▲（圖／Pinterest）

稟賦效應是一個經濟學的名詞，意思是當某一樣東西變成自己的所屬物時，會變得格外珍惜，簡單來說可以用「敝帚自珍」這個成語來形容。特別是他人贈送的禮物，礙於人情，我們經常不捨得將之丟棄，櫃子裡就這樣多了一個相框、兩個音樂盒、三只馬克杯。

想要避免這種效應發生，最好的辦法就是在收禮、獲得免費贈品時，先問問自己：「我到底需要這個嗎？我真的喜歡他嗎？」如果猶豫了一下，那可能代表你不一定真的需要這項物品，就算現在拿了，日後也很有可能塞在櫃子底層，變成雜物中的一員。

陳年效應

▲（圖／Pinterest）

陳年效應也是個有趣的行為，經常發生在無意識的作為之中，好似放越久、越值錢、越無法割捨。原因在人類是有情感的動物，一旦我們對於某項物品產生了感情，想要丟棄它就更加困難，如某次比賽冠軍得到的獎品，就算用不到，也會覺得有意義而「收藏」在家中，一晃眼就是十年，儘管過程中也曾想過要處理掉，但最後還是暫且留著，下次再說。

或許這些東西曾在你的生命中扮演著重要的角色，但如今已不復以往，我們可以選擇好好和它道別，替它們安放到更適合的地方。假使照片、書信、畫作你真的捨不得丟，也可以將它們掃描存放在電腦中，透過不同的方式永久保存下來。

雜物盲

▲（圖／Pinterest）

還有一種「雜物盲」指的是，一個人從不認為自己的物品是雜物，總是覺得任何東西都有可能會派上用場，而不斷購入補給品，以確保庫存的充足。對於這類的「雜物盲」來說，是很難意識到自己的囤積行為，因此經常會困惑，為什麼別人老是覺得自己的用品過多？

事實上身處在便利生活的我們，根本無需擔心東西不夠用，如果你是屬於雜物盲，請時刻提醒自己，「有需要的時候再買，反正到時還是買得到」。有些人可能會反駁，這次的活動是破天荒的優惠價，理當多囤貨一些比較划算，不過難道下次就不會再特價了嗎？說不定下次的價格還更破盤也說不定！真的無需急於一時，大量採購。

犒賞的代價

▲（圖／Pinterest）

很多人習慣在情緒低落時，使用物質上的需求來犒賞自己，但仔細回想在每回吃完高卡路里的甜食、盡情喝酒狂歡或大肆購買昂貴的奢侈品後，撇除當下所帶來的短暫滿足，隨之而來的通常都是更多的罪惡感與悔恨。

就像是我們經常興致一來就購買食譜、運動器材、生活小物，這些物品在購買的那刻擁有美好的許諾，但大部分的時候，隨著熱度結束，這些又全都淪為有罪惡感的雜物了。所以說如果不想要活在這種後悔之中，最好的方法就是避免衝動型購物，一旦買了，就一定要維持毅力好好使用！

▲（圖／親子天下）

在《這樣開始也不錯，擺脫束縛的一年》這本書當中描寫了許多生活化的情境，雖然都是一些小事，但試著一點一滴改變，當開始建立內在的秩序時，會發現想要成就一件大事似乎也沒有那麼困難了。

世界上很多煩憂的問題，我們可能不能直接幫上忙，但整理自己的生活，只需要花費一點心力就能辦到。年節將至，在新的一年之初，也試著重新檢視自己的生活吧！

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