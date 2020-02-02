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適合放懶的日子！4間台南特色民宿帶你離開都市的喧囂

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▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Booking.com、Dear b&b）

所謂的城市魅力指的是擁有讓人想一去再去的魔力，像韓國大邱、日本京都還有法國波爾多，這幾個雖非最繁華的都市，卻總使人不斷回訪。具體也說不清是什麼原因，大概是那樣愜意的氛圍，緩慢而寧靜，走散了平時庸碌的煩惱與生活節奏，才這樣深深吸引著旅人的眼光。

不過若你和編輯一樣口袋不夠深，也不能經常請長假，其實台灣的台南也很值得再三造訪！選擇間舒適的民宿下榻，行李一放，完美融入老台南人的日常，在這裡待個三天、五天，甚至一個月，好好享受專屬於此的旅居時光，聽起來也很棒！

1.台南NO.37民宿

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Dear b&b）

來到台南，最令北部人稱羨的絕對是和煦的暖陽，NO.37民宿清一色純白的家居佈置，碰上大晴天時，採光極佳，隨意坐在露天陽台放空，將身體曬得暖呼呼的，不論是看書、聽音樂還是睡場午覺，都很誘人。

清爽白牆、原木家具、花草植栽相襯，在NO.37中，你找不到太繁複的裝潢，也沒有極為強烈的獨特風格，但清爽簡約就是他最大的特色，旅店老闆希望營造的正是這種身在家中舒適感。

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Dear b&b）

NO.37位在台南市的北區，儘管距離最核心的中西區開車不到十分鐘，短短的車程卻能換得更靜謐的住宿環境，十分划算！附近還有由昔日官舍所改建的321巷藝術聚落，經常不定期舉辦市集、展覽、手作課程，很適合不喜被打擾的遊客入住。

2.來了

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Booking.com、來了IG）

「既然都來了，何不就住一晚」，如此直白、充滿人情味的邀約，果然是身處在台南的證明。「來了」的前身其實是一棟整整一年租不出去的破舊街屋，後來因緣際會下由室內設計師潘俊元接手改造，才成就了如今充滿設計，卻又保留原有老宅特色的光景，特別是那方能讓陽光大面積灑落的美麗天井。

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Booking.com）

來了鄰近赤崁樓商圈，總共有八間房，每間都是以不同職業的藝術工作者加以發想佈置，如攝影師、舞蹈家、旅遊作家等，其中最吸引人的莫過這間「花藝師」之房，有著全扇落地窗的拓寬陽台的房型，保留舊時的花地磚特色，新舊完美融合得不失品味。其它房型也都各具特色，有機會的話，一定要全都住住看，體驗不同的環境感受！

3.To dwell。來佇

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／Airbnb、來佇粉絲專頁）

接下來的這間「來佇」是採包棟制的住宿，一次只接待一組客人，最多建議入住八個人。其外觀以白牆與清水模建造，像極了雅緻的私人別墅。

整棟共有四層樓，包含車庫、一樓公共空間、三間雙人套房、戶外花園、四樓觀景平台。空間寬敞外，交通也很便利，安平老街及漁光島都在附近。

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／來佇粉絲專頁）

dwell 在英文中有著居住與棲身之意，民宿主人希望將這裡打造成不只是居住的空間，更提供著各種無限的生活空間，可以一個人靜靜地待在書櫃旁翻閱，也能上到露天陽台遠眺、做個清晨瑜珈，或是大伙相聚一塊在戶外花園中野餐談天，在「來佇」這個似家非家的建築中，這趟旅遊一切都是充滿可能性。

4.紅花萬作Keefü Space

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／紅花萬作粉絲專頁）

最後要介紹的「紅花萬作」坦白說網路上的資訊並不多，但卻是編輯一眼就愛上的旅宿，尤其是上圖中耐看又不失亮眼風采的淺海藍色胡桃楓木實木沙發，正是吸引人的一大功臣！

同樣是由老宅改造，由店主與木府木作工房攜手合作，依循著現代人的需求，將年久失修的廢墟重新整理，再搭配上天然手工的實木家具，不僅還給充滿時間洗練的美，還注入迷人的手作靈魂，讓整體增色許多。

▲台南住宿。（圖／女子學提供）

▲（圖／紅花萬作粉絲專頁）

如果你是一個愛好欣賞家具的人，那麼來到紅花萬作必定能大飽眼福，這裡的桌椅幾乎都不是IKEA這種快時尚的複製品，而是手工訂製，擁有溫潤情感的設計品。瞧那「梣木短版藤編椅」，將之放在老宅改建的民宿中實在是再適合不過了！若是有中意的家具，也全都可以購買得到。

有機會來到台南旅遊，不妨也嘗試揮別以往瘋狂踩點、蒐集觀光景點的方式，改以旅居的角度，好好重新認識這座充滿韻味的古城吧！

延伸閱讀：

不期而遇的邂逅：6 間不一定是觀光客必吃，但是編輯超愛的台南私房美食清單

距離星星最近的門市：跟著編輯的腳步，一起走訪那些城市外的美景星巴克

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

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