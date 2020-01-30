fb ig video ETtoday search mobile

Lisa罕見旁分被批「瞬間普」　昆凌短瀏海反而壓五官，立馬改回all back

> >

記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@hannah_quinlivan

韓女團BLACK PINK成員Lisa如同洋娃娃般的臉孔吸粉無數，以厚厚的妹妹頭瀏海為招牌，不過日前在機場卻被拍到一改以往造型，以「旁分」瀏海亮相，引來網友們熱烈討論：「瞬間普！」反之，一向習慣all back、大旁分髮型的台灣女星昆凌，則在去年底剪了瀏海，然而過沒多久又回歸了一貫的all back包頭。 

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blackpink in your area（@blinks___forever）分享的貼文 於 張貼

才貌雙全的Lisa日前現身仁川機場時，罕見的以旁分造型示眾，難得露出額頭並且能清楚看到毛流豐盛的眉型，突然更換造型也不免引來網友毒舌：「旁分瞬間普！」認為少了招牌妹妹頭的特色就是少了一味。

旁分的Lisa顯得額頭稍微高一點，且因為平時的豐厚瀏海修飾效果好，旁分時露出更多臉部面積，顯得臉變大，但其實Lisa的五官依舊深邃立體，還是有許多粉絲力挺：「額頭飽滿」、「女神什麼髮型都能駕馭」、「眉型超好看！」

▲lisa旁分、昆凌瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲lisa旁分、昆凌瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲平時妹妹頭瀏海修飾效果好，臉看起來更小更精緻。

而周嫂昆凌則是在去年底時嘗試了短瀏海造型，從強調個性感的眉上瀏海慢慢留到了齊眉、扎眼的長度，網友們的反應普遍不習慣這樣的造型，認為不適合她，過了不久後，近日便再度重回all back的包頭髮型。

▲lisa旁分、昆凌瀏海 。（圖／翻攝自IG）

眉上瀏海一般都有減齡的效果，不過昆凌換上短瀏海後，有網友反而認為：「瞬間老了十歲。」由於昆凌的臉小且下巴尖，雙頰也較削瘦，所以壓眉的瀏海使得五官都被壓住，且有擠成一團的感覺。不過也有粉絲大力讚賞昆凌的短瀏海非常時尚：「好像奧黛麗赫本」、「超像艾蜜莉異想世界主角。」

▲lisa旁分、昆凌瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲lisa旁分、昆凌瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌包頭搭配清淡妝容散發仙氣。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

blackpink, lisa, 昆凌, 瀏海, 妹妹頭
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福

最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福

影／星巴克1／30開工日買一送一來啦！　路易莎也打85折

影／星巴克1／30開工日買一送一來啦！　路易莎也打85折

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分 不想再花時間在爛工作上　用4個問題決定去留 美妝大神Pony傳授刷睫毛「2重點」　8成女生都不知道 掌握3重點就是比別人美！「口罩心機妝」快學起來 因催婚而妥協的星座Top 3 ！雙魚理想大於現實、巨蟹只想建立家庭 從初戀開始，到走入婚姻　心理學家：人一生只有三段真愛 多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面