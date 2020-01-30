Lisa罕見旁分被批「瞬間普」　昆凌短瀏海反而壓五官，立馬改回all back

記者王則絲／綜合報導 圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@hannah_quinlivan

韓女團BLACK PINK成員Lisa如同洋娃娃般的臉孔吸粉無數，以厚厚的妹妹頭瀏海為招牌，不過日前在機場卻被拍到一改以往造型，以「旁分」瀏海亮相，引來網友們熱烈討論：「瞬間普！」反之，一向習慣all back、大旁分髮型的台灣女星昆凌，則在去年底剪了瀏海，然而過沒多久又回歸了一貫的all back包頭。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA ･ BLACKPINK（@lalisa.yg）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 下午 10:01 張貼

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才貌雙全的Lisa日前現身仁川機場時，罕見的以旁分造型示眾，難得露出額頭並且能清楚看到毛流豐盛的眉型，突然更換造型也不免引來網友毒舌：「旁分瞬間普！」認為少了招牌妹妹頭的特色就是少了一味。

旁分的Lisa顯得額頭稍微高一點，且因為平時的豐厚瀏海修飾效果好，旁分時露出更多臉部面積，顯得臉變大，但其實Lisa的五官依舊深邃立體，還是有許多粉絲力挺：「額頭飽滿」、「女神什麼髮型都能駕馭」、「眉型超好看！」

▲平時妹妹頭瀏海修飾效果好，臉看起來更小更精緻。



而周嫂昆凌則是在去年底時嘗試了短瀏海造型，從強調個性感的眉上瀏海慢慢留到了齊眉、扎眼的長度，網友們的反應普遍不習慣這樣的造型，認為不適合她，過了不久後，近日便再度重回all back的包頭髮型。

在 Instagram 查看這則貼文 Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 15 日 下午 6:02 張貼

眉上瀏海一般都有減齡的效果，不過昆凌換上短瀏海後，有網友反而認為：「瞬間老了十歲。」由於昆凌的臉小且下巴尖，雙頰也較削瘦，所以壓眉的瀏海使得五官都被壓住，且有擠成一團的感覺。不過也有粉絲大力讚賞昆凌的短瀏海非常時尚：「好像奧黛麗赫本」、「超像艾蜜莉異想世界主角。」

▲昆凌包頭搭配清淡妝容散發仙氣。



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