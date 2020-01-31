LV世界首間咖啡店2月大阪開幕　絕美「船帆」建築外觀必打卡

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繼首爾旗艦店後，Louis Vuitton（LV）也於2／1在大阪心齋橋的御堂筋迎來日本最大的旗艦店，當中不僅擁有世界首間的LV咖啡廳與餐廳，菜單還是由東京知名餐廳Sugalabo的主廚須賀洋介負責監督，因此全新的LV旗艦店到底有哪些重點，下方帶各位一探究竟。

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton Official（@louisvuitton）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 5:56 張貼

位於大阪心齋橋御堂筋路上的LV旗艦店，是一間獨棟的店鋪，而咖啡廳與餐廳位於頂樓，店名分別為「Le Café V」、「Sugalabo V」。其中，Le Café V除了提供甜點與酒吧，還有戶外座位讓顧客欣賞眼前美景；Sugalabo V則是以華麗的裝潢搭配須賀洋介監督的精緻美食，使人擁有視覺與味覺的饗宴。







▲Le Café V除了提供甜點與酒吧，還有戶外座位讓顧客欣賞眼前美景。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲Sugalabo V擁有華麗的裝潢與精緻美食。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

另外，此次的店鋪設計LV也不馬虎，特地請來建築師青木淳負責外部設計，內部則由紐約建築師Peter Marino設計每一層樓的裝潢。

▲外部設計由青木淳負責。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

▲每一層樓的裝潢內部皆由Peter Marino設計。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

LV大阪心齋橋御堂筋旗艦店目前於2／1正式開幕。世界首間的Le Café V與Sugalabo V也已經對外開放，不過，Sugalabo V僅接待少數客人，因此需要透過預約才能入場，每人定價為日圓30,000元（約台幣8,250元）。

奢侈品牌開設自家的咖啡廳、餐廳不在少數，像是Tiffany & Co.、Bottega Veneta（BV）旗下都擁有咖啡廳，Gucci則會在今年夏天於洛杉磯創立餐廳，因此LV這時加入奢侈品牌的餐飲大戰，不僅能拓展客群，同時也替品牌塑造良好的生活態度。

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