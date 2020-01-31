亮･珠寶／Boucheron問號項鍊配白T恤好時髦　向高冷說掰掰

▲模特兒穿白T恤搭19,350,000元的Lierre De Paris祖母綠問號項鍊，顛覆大眾對高級珠寶穿搭的想像。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

對高級珠寶的印象仍停留在只能晚宴佩戴、與晚裝才合襯的印象，那可就落伍了！法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）顛覆大眾的想像，讓模特兒穿上休閒白T恤、襯衫搭牛仔褲，搭配全新的問號項鍊，完全展現品牌創意總監Claire Choisne的設計理念「令女性更加自由輕鬆的同時，盡顯光彩動人的美麗」。

▲主石為2.55克拉玫瑰形切割美鑽的Plume De Paon問號項鍊，22,300,000元。

Boucheron於1879年首度推出線條簡約流暢、環繞於佩戴者頸間的無鎖扣圓形項圈，由於外型神似問號，被暱稱為問號項鍊，成為品牌的經典之一。近日再推8款新作，當中包括最具標誌性的Plume de Paon孔雀羽毛項鍊的3款新品，分別是全鑲鑽、主石為粉紅碧璽或緬甸藍寶石款式，項鍊上的羽毛裝飾可取下作為胸針佩戴。

▲日常的襯衫、牛仔褲，搭配鑲嵌美鑽與11顆南洋珠的Goutte De Perle問號項鍊更時髦了，5,950,000元。

嶄新演繹的問號項鍊更融入生活，女模身著簡單的白T恤，配上鑲嵌祖母綠的Lierre de Paris巴黎常春藤項鍊極為出色，葉片同時會輕顫展露品牌引以為傲的顫動工藝；另一look是女模換上襯衫搭牛仔褲，鑲嵌11顆南洋珠的Goutte De Perle問號項鍊繞於頸間，高級珠寶不僅華美，原來也很chic！

▲簡單的黑色高領衫、格紋褲，配上鑲嵌鑽石與珍珠母貝的Nuage De Fleurs花朵造型項鍊很出色，9,750,000元。

大自然一向是Boucheron重要的靈感來源，創意總監Claire Choisne從女兒第一次送的繡球花獲得啟發，創作以珍珠母貝雕琢盛開花瓣的Nuage de Fleurs項鍊；而忍冬草圖案的Feuilles d’Acanthe項鍊，則體現植物和建築相融合的設計理念，蜿蜒的立體線條令人過目難忘。

▲靈感源自忍冬草的Feuilles D’acanthe問號項鍊立體姿態迷人，7,100,000元。