辣媽PK！花邊教主低胸黑洋裝性感又霸氣　安海瑟薇包緊緊好失望

▲布蕾克・萊芙莉低胸性感出席電影活動。（圖／達志影像，以下同）



記者王則絲／外電報導

美國女演員布蕾克・萊芙莉（Blake Lively）近期為即將上映的新電影《The Rhythm Section》頻繁亮相，剛生完第三胎不久的她，日前以一身低胸黑色絲絨洋裝霸氣登場電影活動。而同樣生產完不久的安海瑟薇（Anne Hathaway）也為新電影《他的最後願望》（The Last Thing He Wanted）出席活動，花紋洋裝包緊緊難免讓人失望。

布蕾克・萊芙莉生產完後身材還略顯圓潤，這身黑絲絨洋裝完美襯托了她的傲人上圍，同時腰線部分修飾效果非常好，凹凸有致，搭配皮手套與長筒皮靴增添帥氣風格，胸前的珍珠項鍊則大器又不失優雅，讓粉絲們都讚嘆：「辣媽！」、「花邊教主怎麼穿都時尚。」

而反觀安海瑟薇在上回美國影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）時，穿著深Ｖ金色亮片裙裝驚艷全場，近日出席活動卻以一套包緊緊的動物花紋裙裝亮相，繁縟的衣領、澎袖與傘裙裙擺，讓整體顯得臃腫、並沒有起到修飾效果，辣媽的本質不容置疑，但安海瑟薇在此次活動的服裝上稍顯失誤。

因出演《花邊教主》而出名的布蕾克・萊芙莉，衣Q方面一直以來都備受外界讚賞，近期剛好因電影活動頻繁出現在鏡頭前，以下幾套布蕾克・萊芙莉最近的穿搭造型也都相當值得一看。

布蕾克・萊芙莉在同色系的搭配上很擅長，像是第一套淡藍色的洋裝外罩上了一件Max Mara的毛絨大衣，保暖又能同時氣勢爆棚，耳飾也有巧妙的呼應；而第二套Fendi的黃色系單品搭配，選擇了短褲搭配皮靴，多了分小男孩俏皮感，十分符合布蕾克的率性風格。

布蕾克・萊芙莉的帥氣連女生都會被電到，但也別忘了她是個不折不扣的大美女，綁起公主頭氣質直線攀升，粉嫩的裸色翻領長洋裝，搭配皮手套與皮靴，復古感十足。

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