「膠帶貼香蕉」也有慈善義賣款！台幣800元就能入手

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運用膠帶使香蕉固定於牆上的藝術作品《Comedian》，是義大利藝術家Maurizio Cattelan的創作。去年12月，這個作品以美金12萬元（約台幣360萬元）售出後，如今要想買到香蕉藝術品相當容易，因為知名藝廊Galerie Perrotin趁著這股熱潮，推出《Comedian》的印製T-Shirt，並且僅需花費美金24.78元（約台幣740元）就能買到！

▲造成轟動的藝術作品《Comedian》。（圖／翻攝自IG@cattelanbanana）

▲知名藝廊Galerie Perrotin推出《Comedian》的印製T-Shirt。（圖／翻攝自Perrotin Store）

據了解，Galerie Perrotin帶來《Comedian》的印製T-Shirt，不是要從中獲得利益，而是要將販售的金額全數捐給飢餓救濟組織「Feeding South Florida」，並為棕梠灘、布勞沃德縣、邁阿密戴徳縣、門羅縣等地提供服務。

▲販賣T-Shirt獲得的金額，將全數捐給邁阿密地區的飢餓救濟組織。（圖／翻攝自Perrotin Store）

這件T-Shirt其實沒有過多的設計，僅在胸口印上香蕉藝術品，背部則是置入Comedian、Maurizio Cattelan、Perrotin字樣。另外Galerie Perrotin表示，目前印製T-Shirt可於紐約的Perrotin書店購買，居住紐約以外的人則可以利用Perrotin網路商店購入。

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