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吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

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▲吃薯條小測驗　沾番茄醬方式看個性。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

炸得鹹香酥脆的薯條，不管大人小孩都愛吃，而且吃薯條時絕不能少了經典搭配——番茄醬，而每個人沾取番茄醬的方式都不同，有人喜歡邊擠邊吃，也有人喜歡全部擠出來沾著吃，但你知道嗎？原來從吃薯條時以何種方式沾取番茄醬，也能看出一個人的性格特質，快來試試這個簡單的心理測驗，看看你是哪種人？

當你吃薯條要沾番茄醬時，會選擇哪種方式？

【A】在番茄醬包上打開一個缺口，一點一點地擠在薯條上來吃。

【B】沿著番茄醬包上標示的虛線撕開，把薯條放入醬包裡裹醬後再抽出來吃。

【C】打開番茄醬包並將所有醬汁擠在乾淨的容器裡，再拿薯條來沾醬吃。

【D】不沾番茄醬或任何醬料，直接吃。

▲吃薯條小測驗　沾番茄醬方式看個性。（圖／翻攝unsplash、pexels）

選【A】的人，情感豐富但易受騙

喜歡一點一點擠出來吃的人，往往是內心情感非常豐富的人，他們腦筋靈敏，但又有些天真爛漫，毫無心機，因此很容易就被哄騙上當，而當反應過來，發現自己受騙或受到傷害時，容易陷入難過情緒中，但好在這類型的人自我療癒力也高，善於自得其樂，能自我化解內心傷痛。

▲吃薯條小測驗　沾番茄醬方式看個性。（圖／翻攝unsplash、pexels）

選【B】的人，做事很循規蹈矩

會選這種吃法的人大多性格成熟穩重，且很在意別人的眼光，做事總是循規蹈矩，喜歡一步一步按照計畫來。但同時他們大多都是很有野心，勇於追求自己想望的人，這樣的人平時看起來平易近人，但實際上相處起來會發現，他們非常堅持自我原則，有時也不是那麼好相處，這樣有點矛盾的性格特質，讓他們在人群中的評價往往是褒貶不一。

▲吃薯條小測驗　沾番茄醬方式看個性。（圖／翻攝unsplash、pexels）

選【C】的人，熱心、喜歡幫助別人

喜歡將醬料擠到容器來沾的人，性格通常都很爽朗，不拘小節而且熱心、富有愛心和同情心，喜歡幫助別人，但有時候遇事會考慮太多，缺乏果斷力和主見，容易猶豫。可一旦主管分派了重要任務給他們時，他們也會努力不懈、竭盡所能，盡全力完成，成果往往都很出色。

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▲吃薯條小測驗　沾番茄醬方式看個性。（圖／翻攝unsplash、pexels）

選【D】的人，常活在自己世界裡

不沾醬料的這類人通常都不修邊幅，而且有點「不食人間煙火」之感，常活在自己的世界中，不太在意他人想法。這類型的人大多擁有不錯的天賦，不用花多少力氣就能獲得一些成就，但同時他們也較容易有惰性，不太會積極打拼奮鬥，只要生活基本需求能滿足對他們來說就以足夠。

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關鍵字：

心理測驗, 薯條, 番茄醬, 沾醬, 方式, 個性, 特質, 人格, 小遊戲, 小測驗
fashion.net

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