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500元在藥妝店就可以搞定全臉妝容？小資族、學生必筆記的購買攻略

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▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

社會新鮮人、小資族甚至大學生，第一次入手彩妝卻不知怎麼挑選嗎？《Tomod's》小資囤貨大賞，竟然只要500元就能買完全妝？超實用、性價比超高的學生愛用款竟然是它？不要再為荷包哭窮，那是因為你沒有跟著省錢攻略買！新手、小資看這裡，只要一張梅花鹿也能搞定面試、上學妝！

學生族最愛組合500就搞定

▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

大學生上課趕早八，連穿搭都懶得思考了，更何況是彩妝 ~ 快速、簡單、好上手便成為了學生族們得選購準則，但到底該怎麼買才能買得精準又省進心坎裡？首先上妝神器BB霜先備齊！

▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

▲《SOFINA漾緁》控油瓷效妝前隔離乳進化版、《媚點》自然光感美肌BB霜、《Canmake》唇頰兩用霜。

《媚點》的妝前乳、BB霜一直以來都是開架熱賣常勝軍，折扣後200元不到的佛心價格加上輕薄不刺激的質地，作為上學妝的打底再適合不過 ~當然害怕曬黑、肌膚敏感易乾澀的女孩，在上BB霜前也可以先用清透妝前乳打底，而這款《SOFINA》控油瓷效妝前隔離乳，輕盈不油膩的高CP值不只學生族囤貨再囤貨，更是新手最好的底妝入門！最後，繁瑣的唇頰彩先擺一旁，想省錢，用一顆唇頰兩用霜就搞定！《Canmake》的超大容量，就算每天擦死命補也不心疼呢！

新人面試妝這樣選

▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

▲《媚比琳》FIT ME反孔特霧粉底液、《rom&nd》絕美任霧奶油唇釉、《KISS ME花漾美姬》細睫控360°零死角睫毛膏。

大學新鮮人一入社會，找工作、面試便成了頭號難題，為了讓自己保持清新不失自信的好氣色，彩妝品的選擇當然也得精打細算！想要戰勝職場成為新鮮人領頭羊，眼睛的魅力與唇妝就是必勝關鍵！經濟又實惠《KISS ME》睫毛膏，不論更新到第幾代，不卡睫毛、不打結的細緻手感，絕對是讓你魅力加分不失誤的好選擇！不過眼神的自然張力做足了，唇彩當然不能遜色，新人面試最重要的就是要讓人感覺沒化妝，氣色卻超搶眼 ~ 因此在唇色的選擇上可以選帶點霧光的粉裸色絲絨唇釉，而這款來自韓國新寵品牌《rom&nd》的奶霜唇釉，高CP值的色澤，讓你帶妝一整天都超亮眼。

小資族省錢還能這樣搭

▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

剛踏入社會不久，賺了一點點小錢，但省吃儉用的你，面對高價的專櫃彩妝依舊下不了手該怎麼辦？來來來其實1000元有找也能買到質感彩妝！剛步入職場，難免需要一點氣場撐住體面，這時妝容的完整度與唇彩色澤的選擇就相當重要！

▲▼ 500元有找買完全妝？Tomod`s小資囤貨大賞，學生、新鮮人、上班族「這樣買」。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Clio珂莉奧》就是水嫩BB霜、《Heme》精萃水亮唇膏、《1028》飛激長瞬翹防水睫毛膏、《TCFS》完美定妝噴霧。

韓國人氣大廠《Clio》的唇彩你一定不陌生，但他們家的BB霜更是韓國女孩人手必備的快速美肌神器！輕薄卻帶有超高遮瑕力的質地，只要一層就能把毛孔都隱形 ~ 而唇彩的選擇當然也不能馬虎，《heme》的專櫃級質感早已不是新聞，而對於新鮮人來說，200元就能買到超顯白磚紅色水潤奶霜唇膏，真的沒有比這個更讓人窩心了啦！最後最後為了保持一整天不脫粉，妝容的定妝也不能隨便，韓國暢銷的《TCFS》完美定妝噴霧，溫和不刺激的細緻水霧噴上臉，別說底妝不結塊，就連油光都能說掰掰 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《Tomod's》

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Tomod’s, 小資, 上班族, 必買, 彩妝, 高CP
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