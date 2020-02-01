精品包壞掉真的欲哭無淚！快來學收納保養5訣竅，名牌才能用得久

無論是想要入手人生第一個精品包的小資女，或是早已擁有琳瑯滿目名品包的老手們，購買前或是購買後一定會面臨一個問題：「我該怎麼保養？」，許多時候衣服髒了、舊了我們可能會覺得再買新的就好，但精品可不能讓你這樣揮霍，精品不僅是歷久不衰的單品，更會隨著年代愈久，而愈來愈有價值，所以現在就讓儂編為你介紹幾個保養精品包的小撇步！



1.不同材質保養方法大不同





普遍精品包通常採用牛皮、羊皮、鱷魚皮、鴕鳥皮等各種動物皮革，或是麂皮、絨面等各種質地製成，每種質料都有其特性，絕不能用同一個方法護理！以下就各種材質來做說明：



牛或羊皮：最容易打理的精品包非它們莫屬，可以將皮油塗在絨布上，再輕輕擦拭精品包表面進行清潔。

絨面、麂皮或皮草等特別質料：用柔軟的動物毛刷輕掃包包表面。

漆皮及鱷魚皮、鴕鳥皮等高級動物皮革：真的是愈貴愈難打理啊！由於漆皮非常容易產生裂痕，清潔時只可用絲質或絨布加點漆皮潔護劑擦拭。而鱷魚皮、鴕鳥皮等稀有皮革則避免沾上皮油，只用乾布清潔即可。





當然，除了精品包表面皮革之外，也不能忽略拉鏈、金屬扣等小細節，清潔包包時也要用布輕抹，避免氧化。



2.想保持包包完美姿態？你必須捨棄這些東西！





有時候我們為了不要讓包包變形，會在裡頭塞報紙，心想：這樣還可以除濕，簡直一舉兩得呢！在這，儂編先為你的寶貝包包默哀個三秒，你知道報紙上的油墨會弄髒精品包的內裡嗎？雖然說裡面別人看不到，但還是會覺得很可惜吧？如果是為了撐住外型，建議收納時使用不吸水的氣泡袋或是用吹氣的塑膠袋，或是沒有油墨的白報紙，這樣就能撐住外型。





同時儂編也建議再套上防塵袋，放到收納櫃裡。此外，也有人會問，「克潮靈或乾燥劑可以直接放在包包裡面嗎？」， 儂編會跟你說：「NO!!!千萬不行」，之前就有受害者因為集水袋破裂，袋內液體嚴重腐蝕包包，使包包變形⋯⋯。



3.收納跟保養一樣重要





一個人怎麼可能只有一個包，但空間有限，所以如何將自己的愛包們收納好是相當重要的一件事！以下儂編有三點要提醒大家：

● 包包不要疊放

● 收納皮製品的櫃子必須保持通風

● 沒有使用的包包要固定一段時間拿出來上油保養及風乾

4.精品包最大殺手：潮濕





看到這，你一定很疑惑，那到底該怎麼做才不讓包包發霉？其實呢，皮革最適合的濕度是控制在相對濕度50%RH左右，太濕的環境會造成發霉的風險，但太乾的環境也會造成皮質的龜裂、失去光澤與彈性，所以不只要防潮，還要防乾！

在此儂編建議將包包放在防潮箱裡，維持一個穩定的乾爽環境是最合適的保存方法！此外，若不想再添一筆防潮箱的費用，也可以找個通風位置，又或在櫃內放入除濕劑等具備除濕效果的用品，避免濕氣沾到包包進而變質。特別是不常使用的精品包們，最好是每隔一兩個月將他們取出通風，並去塵擦拭。



5.不要太常使用同一個包





儂編身邊有許多人總是習慣揹同一個包，原因不外乎是很好搭、最中意⋯⋯等，但其實這樣會更減損它的壽命哦！記得要定期更換包包使用，有效避免包包長時間負重的情況。此外，千萬不要在下雨天使用精品包包！雖然說在台灣，甚至是秋冬的北部很難預防雨天，但因雨水屬酸性，滴落在皮革上會留下印記，尤其是麂皮，表面吸收雨水後會造成皮革顏色不均，難以消除。太陽很大時也建議不要長期曝曬，如此一來會造成皮革乾裂、褪色。如果真的要使用，建議在出門前噴上防水防污噴霧來保護包包。





其實精品包就跟我們人的皮膚一樣，不只要清潔，更是要在日常生活就做好保養，不知道你是否也發現，很多上述的保養方法都跟我們的肌膚保養法大同小異，所以說最簡單的守則就是，你怎麼對待你的肌膚，就怎麼照顧你的精品包吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／suburbanfauxpas、qoo10、alexandradecurtis、Pinterest、IG@IreneKim



編輯整理：林奕辰



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