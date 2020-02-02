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女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

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編輯／Duke

一年一度的「情人節」即將在2／14登場，男生們除了提早鎖定氣氛好、餐點優的餐廳外，情人節禮物也是最重要的項目，不過，要送什麼禮物往往令人頭痛，因此編輯特地挑選5款奢侈品牌的送禮首選給男生們參考，並且價格都在台幣30,000元以下，最便宜的台幣6,500元有找喔！

1.CHANEL口蓋零錢包

CHANEL的品牌知名度與質感不在話下，並且這款為BOY CHANEL系列的經典口蓋款零錢包，能用台幣2萬初購入，就CP值來講，絕對是最佳選擇。

▲情人節禮物。（圖／翻攝自GUCCI官網、SAINT LAURENT官網、CHANEL官網、HERMES官網、LOUIS VUITTON官網）

▲CHANEL BOY CHANEL口蓋零錢包，定價為台幣21,000元。（圖／CHANEL官網）

2.LOUIS VUITTON心形零錢包

全新推出的心形零錢包，外部使用Monogram Vernis漆面小牛皮製作，顏色則是採用漸層設計，由上方的亮紅色變至下方的粉色。另外，此款附有金色鍊條，可作為腰際配件或是包款吊飾。

▲情人節禮物。（圖／翻攝自GUCCI官網、SAINT LAURENT官網、CHANEL官網、HERMES官網、LOUIS VUITTON官網）

▲LOUIS VUITTON心形零錢包，定價為台幣20,500元。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

3.GUCCI GG腰帶

GUCCI GG腰帶被時尚平台Lyst列為2019年十大熱門單品排行榜中的第3名，原因不外乎那亮眼的復古GG Logo使搭配性大幅提升，並且也透過各大明星與KOL加持，讓此款腰帶的曝光率提高許多。

▲情人節禮物。（圖／翻攝自GUCCI官網、SAINT LAURENT官網、CHANEL官網、HERMES官網、LOUIS VUITTON官網）

▲GUCCI GG腰帶，定價為美金350元（約台幣10,500元）。（圖／翻攝自GUCCI官網）

4.HERMES方巾

HERMES為奢侈品牌中的帝王，旗下包款貴的要價百萬，但卻有不到萬元的方巾，像是這款Bandana方巾採用64％的絲綢搭配聚酯纖維製成，同時還運用紅、藍兩色使其擁有亮眼的金屬光澤。

▲情人節禮物。（圖／翻攝自GUCCI官網、SAINT LAURENT官網、CHANEL官網、HERMES官網、LOUIS VUITTON官網）

▲HERMES Coaching Bandana方巾，定價為台幣9,800元。（圖／翻攝自HERMES官網）

5.SAINT LAURENT Apple AirPods皮革保護套

此款AirPods皮革保護套以荔枝皮打造細膩的質感，而外部的「YSL」Logo與內部的扣環也都使用金色來彰顯品牌的奢華。作為送禮首選，各位男性絕對不能錯過。

▲情人節禮物。（圖／翻攝自GUCCI官網、SAINT LAURENT官網、CHANEL官網、HERMES官網、LOUIS VUITTON官網）

▲SAINT LAURENT Apple AirPods皮革保護套，定價約為台幣6,400元。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

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關鍵字：

情人節禮物, 奢侈品牌, 送禮首選, CHANEL, LOUISVUITTON, GUCCI, HERMES, SAINTLAURENT, Apple, AirPods
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