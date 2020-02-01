早上瘦大腿、下午練肚子　選對減肥黃金時段，效果立馬多5倍

說到減肥就像掀開儂編心底的疤 ~ 為什麼少吃多動還是瘦不下來？多喝開水還會水腫？因為減肥也有分黃金時段！選對時間，瘦身養顏效力加速5倍！還在苦惱垂到腰間的水桶腰，又或者炸開褲頭的大屁股嗎？女孩，其實瘦身也有時間表！中午原來是瘦大腿的黃金時刻？早、中、晚搭配這樣做一周窈窕曲線就能找上門 ~



早上最不容易胖，可以好好吃

俗話說早上吃得好，中餐吃得少，這句話可不是沒有道理！早晨身體剛開機是身體機能最旺盛的時刻，而此刻也是新陳代謝最快的時候，因此想要健康瘦又吃飽飽，在早上10點前的早餐可不能虧待自己！最好的早餐搭配就是蛋白質、蔬果及奶類各種營養都要備齊，並且以清爽低油的餐點作選用，如此一來既不會傷胃傷身體，又能吃得像皇帝！



早上10點－12點：瘦大腿黃金期

長期久坐辦公室一不小心脂肪、贅肉就堆積到了臀部 ~ 別小看大屁股的威力，脂肪一旦落到了臀部與大腿，真的是想瘦也瘦不下來吶！過了早餐的代謝期，10點至12的中餐時段是身體精力、體能最旺盛的時候，這時正是瘦臀、瘦大腿的最佳黃金期！趁著血液與脂肪活絡快速，在室內可以倚靠椅背做單腳空中抬舉運動，熱騰騰的血液循環帶動臀部的肌肉運轉，不只做起運動來臀和腿比較沒有明顯的痠痛感，瘦身起來也更有效率呢！



下午1點－3點：瘦肚子最有效

吃完了午餐可先別急著坐下來！待胃裡的食物消化後，1點至3點的午休時段才是瘦肚子最有效的階段！午後由於早晨與中午攝取的熱量正在吸收代謝，這時若是躺下或久坐很容易造成脂肪局部堆積，但相反的趁著基礎代謝最快的時候瘦身反而更有效率！然而想瘦出水蛇腰的女孩，在午後可以在室內倚靠著牆面做簡單的深呼吸運動，呼吸同時核心出力，不只能甩掉腰間的贅肉，還能溫和雕塑身材呦 ~



下午5點－7點：有氧加速燃脂

到了夜晚下班後，5點至7點的傍晚時段其實正是神經系統最敏銳的時刻，這時候若搭配一點高效能的有氧、激烈運動對於燃脂相當有效！不過儂編也提醒，雖然照著瘦身時間表按表操課，可以有效加速瘦身效果，但若是飲食沒控制好，再費力算時間也是白費工夫 ~ 夜晚的飲食最好少量且清淡，並且在運動前兩個小時攝取完，而後再搭配高效有氧跳繩、慢跑、游泳等效果更加乘。



晚上7點－9點：瘦臉消水腫加速踩油門

人人都說晚餐不要太晚吃，想瘦身消夜更是大忌，因為7點後是腎臟體力最耗弱的時候，若是大飲大食，不只會難吸收造成熱量堆積，這時若是做激烈運動，也很容易帶來身體負擔 ~ 不過7點至9點的傍晚時段，其實也是水分代謝最快的時候，這時不妨搭配一些乳霜與保養油做瘦臉按摩，對瘦小臉消水腫相當有效喔！



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