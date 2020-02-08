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健身網紅教你減脂增肌！不要過度追求瘦　練出S曲線才是完美體態

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▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

我一開始加入健身房的理由和大部分女孩一樣，單純想瘦身，能減越多公斤越好，也曾經度過一段很痛苦的節食日子。每天在跑步機上跑40分鐘，中餐只吃五分飽，晚餐只吃地瓜沙拉和水煮蛋，只要吃進一口不符合「我的健康定義」的食物，例如乾麵、水餃、甜點等，我就會感受到滿滿的罪惡感，在心中大力地譴責自己。

遇見重訓，扭轉我的負面情緒

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

當時的我漸漸厭倦這樣天天挨餓、不快樂的生活，即使我的體重因此快速下降，但運動卻變成一種壓力，明知道是痛苦的根源，卻又不得不完成它。只要看到周遭的人，尤其是女生，正在吃我最愛的食物，我都會偷偷在心裡會咒罵她：「你就胖死吧！」然後再繼續低頭，吃著非常空虛的沙拉。就這樣，心靈已經到了接近生病的地步，我的身體也如實反映出不好的狀況，月經停了將近半年。於是我告訴自己：「不能再這樣下去了！」這不是我原本所追求的健康生活。我開始從原先大量的有氧與核心運動，慢慢踏入重訓的領域，爾後再也無法自拔地栽進去了！

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

縱使一開始健身時，對重訓器材非常不熟悉，總是被健身房裡練很久的巨巨們糾正，被課程推銷員關切，但我深信，「自信是建立在日復一日的練習之上」，只要我持續鍛鍊，一定會越來越好。在這之後，我清楚感覺自己的身體和心靈產生一些變化，運動好像變成生活中的信仰。一早起床做早餐，穿著leggings和輕便上衣去學校，只要有空堂，最期待的就是一個人去健身房訓練，練完之後吃著自己準備的、富含營養的手作料理。假日也能放鬆心情跟朋友聚餐，吃多就再努力動，不用擔心太多！

正視蛋白質重要性，淘汰「乾扁瘦」的飲食

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

當重量訓練真正融入我的日常生活，我開始搜尋網路資料了解健身相關知識，以及學習怎麼補充營養才能最有效的增肌減脂。而我也意外地發現：「原來健身後沒辦法明顯增肌，是自己吃太少蛋白質了！」從前追求「瘦」，有時一餐只吃素食餐、素食捲餅，不會刻意督促自己要多攝取蛋白質。

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

但其實無論你的目標是增肌或減脂，攝取足夠的蛋白質都是關鍵。算算看，以台灣人習慣的飲食而言，一餐如一碗牛肉麵、一盤水餃＋青菜，平均攝入約20左右克蛋白質，對有運動習慣的人來說是不夠的。何況許多人早餐會以便利商店的麵包和果汁來解決，蛋白質更是直接被忽視。

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

越是投入健身，我越開始意識「飲食」的重要性，每天不停鑽研如何讓三餐菜單更豐富美味，並符合我的健身需求，也將這些研發出來的菜色，公開分享在IG上。而在訓練上，我不斷地突破自己，尤其經由教練的指導後，我的身形日益精壯。從最一開始的扁身、扁臀，變成現在勻稱的S曲線。因為曾經經歷過不快樂的節食期，我停止一味追求非常乾瘦的身材，反之，稍微有點肉，才是我對健康、自信與美的詮釋。

不怕練太壯！我心目中的完美體態

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

當我在IG上分享健身旅程時，意外激起許多台灣女性對重訓的興趣，因而踏入鍛鍊之路。然而，在健身風氣尚不成熟的亞洲社會，多數女生對身形的追求都是「瘦」，纖瘦的體態在大部分人眼中才是美、才是好看的體態。

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

所以許多女孩都會擔心，重訓會不會讓身材「變壯碩」，也很好奇我是如何克服「怕變壯」的心境，全然投入健身的。老實說，我和各位一樣，對於練壯是時常抱持著遲疑與不安的，尤其是觀察到自己肩膀變寬、背變厚、腿變粗的時候，確實感受到挫折與無力。懷疑自己為什麼默默努力，卻把自己變得越來越像「大隻佬」？「不想再練下去了！」「決定一輩子做有氧運動就好！」這樣的念頭也會萌生而出。

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

但另一部分，當我在做深蹲、引體向上的時候，我又非常想挑戰更重的負重，覺得自己就是要變得強壯！堅信男生可以，女生也可以做到。漂亮的肌肉曲線、好看的臀形，才是我真正想追求的。

用自己的身體，試煉變壯的可能

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

此外，現在的我投入健身領域很長一段時間，也反覆拿自己的身體做實驗，我認真地意識到—「肌肉沒有普遍女生以為的那麼好長大。」很大的原因是在於女生天生身體構造與男生不同。女性比男性少了使肌肉增長的荷爾蒙。目前明確能促進肌肉生長的荷爾蒙，包括雄性激素（Testosterone）與生長激素（Growth hormone），這兩者也是健身界最常見的體能增強藥物。而正常的男性性腺能製造充足的雄性素，女性雖然也能產生雄性素，但血中濃度僅是男性的1/15左右。

【資訊來源】

▲▼ 泡芙女變健身網紅！體脂從30%降到17%靠轉念：「從前過度追求瘦，現在才是健康美」。（圖／Bella儂儂提供）

書名：《May力體態！增肌減脂全攻略：健身一碗料理╳燃脂徒手運動》
作者：劉雨涵
出版社：瑞麗美人國際媒體

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／瑞麗美人國際媒體、IG＠may8572fit

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

健身, 網紅, 運動, 瘦身, 體脂, 健康
fashion.net

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