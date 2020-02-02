戀情缺少安全感、總是不長久？丁寧：「找到對的人先從愛自己做起」

一切都是因為愛，因為感覺到愛，再怎麼辛苦都不會覺得累，會願意改變自己慣有的模式、離開自己的舒適區，以求更靠近那個愛的感覺。而愛，是來自你的心，是你內在最巨大的力量，足以改變全世界。是的，全世界都能因此改變，何況我們，何況我們的身體。愛是所有問題的源頭與答案。但前提是你要知道你有沒有愛自己。



你與伴侶的關係就是你自己內在的投射

在所有愛的形式裡，愛情與親情最容易改變或影響一個人的生命，而愛情是最複雜且最強大的力量。其實每一種愛都會有自己內在狀態的投射，愛情是投射最強烈且直接或加倍的，所以在愛情裡面會帶起許多內在過去的陰影，然後主導、影響你對愛的感受、愛的判斷、愛的走向，也就是說，從你對愛的模式就可以對照出你對待自己的方式。

例如，從小沒被母親好好疼過、沒被父親寬厚的肩膀籠罩過的孩子，自然不會相信自己有資格被愛，自然對自己能得到想要的幸福、過著自己想要的日子沒有自信。我一直有一個奇怪的信念：人生不可能事業愛情兩得意。

所以當我事業不順時，會突然跟對方提分手，希望愛情的失意可以帶給我事業的順利。我看起來好像很愛自己，但其實一直變相地折磨自己，潛意識地認為我的人生沒資格得到輕鬆與幸福，於是不斷逼迫自己往前，不讓自己有喘息的機會。是的，我也用同一種模式對待身邊的人，所以我的愛情都很短暫，但我卻覺得是因為沒遇到好的、對的、愛我的對象，於是，我便更刻薄地對待自己與愛我的人！

我的感情時間都非常的短暫，很少有撐得過一年的，僅有一段三年多的感情，是我最長的一段關係，對方大我八歲，相當疼我，其實我們分手過很多次，復合的原因大都是我還是很需要他照顧我。最後一次真正分手的時候，我也不痛不癢，生活照常過、工作照常做，沒有任何的不舒服或干擾，當時我覺得自己好了不起喔，這麼看得開。

有一次工作完開車回家的時候，在馬路上停紅燈，突然心口一陣劇痛，一股很深的悲傷衝上心頭，我在車上大哭了起來，覺得自己好悲哀，對於一個跟我生活了三年多的人的離去，我竟然可以這樣子毫無感覺，我是怎麼了，為什麼會變成一個對感情這麼無感的人？

面對痛苦，一般人大概的選項有兩種，不是關閉，就是逃避，願意去面對的大概也都經歷了一些什麼才明瞭，這是唯一的方法。那時候當然不知道，我自幼成長到那個時候，都用一層一層的盔甲來掩飾內心的軟弱，盔甲穿久了，你會以為自己就是這個樣子，的確保護我不受傷，但也把我包得密不透氣，所有應該流動出去的能量悶在身體裡，成為「無感」的人。

那是我第一次覺得自己在感情上有如此巨大的問題，畢竟我一直覺得自己是談戀愛高手，這也是我在當時最大的成就感。自序裡提到那個把我踢出洞穴的人，我們分手，我幾乎傷到體無完膚。

他真是我生命中的貴人，我會如此痛苦到無法面對自己，是因為他是我此生交往過的人中，跟我一切喜好、興趣甚至質地最接近的人，我如此自視甚高，連他都無法與我成局，當時的我認為，這輩子只能單身了，這世界上沒有人可以「匹配」我。分手時，他丟給我一句話如雷貫耳：「我再怎麼愛妳，妳都不會相信的，因為妳不愛自己。」我醒了一半。



吸引力法則，你只能吸引到跟你同等能量的人。



他的的確確是我此生的貴人，無論在各方面，不過分手當時，我當然不這麼想。我在最不好的時候跟他交往，他跟我在一起的時候也是他最低潮的時候，我們兩個人是彼此的浮木，其實我們都知道，但這也是我們那個時候能夠做的最好的選擇。

我們除了同行、同興趣、同樣的高傲與孤僻之外，他算是開啟我靈性的鑰匙，之前我真的不知道什麼叫做靈性，總覺得靈性這件事，都是一些怪怪的人在說的。他介紹我看了很多靈性的書籍，我相當地意外自己竟然這麼喜歡，每一本靈性的書都讓我看很久很久，書籍裡面一些文字以及生命的道理，讓我超級有感覺，我好像一節火車，慢慢找到自己往前走的軌道。

因為他的關係，我認識了一些對我之後影響相當大的瑜伽姐妹們，安妮的課程就是他介紹的，我甚至因為他，去了內觀中心閉關十二天。那段時間因為突然大量接受心靈課程，我身邊的人與家人都相當不習慣，甚至可以說他們很不喜歡吧，因為如此，我們兩人的關係更深入，也更糾纏、孤立，我常覺得全世界就只剩下我們兩個人懂得彼此的語言，可想而知，後來跟他分手對我的震撼有多大。我的世界垮掉了。

我不能吃、不能睡、不能思考、不能工作，我每天做得最好的一件事就是想盡辦法抓住自己不要衝去堵他。失去他的痛苦，除了因為我覺得連跟他都不能善終還能跟誰相處之外，我也強烈懷疑自己是不是一無是處，連最擅長的戀愛都輸得這麼難看。雖然我們分手了，但我還是想盡辦法地想要挽回他，所以我們的互動還是很頻繁，別人眼中看似我們倆復合了。我不知道他是因為對我帶著歉意，所以繼續跟我有如此的互動，或者他就是一個這麼特別的男生，但認識我的人都知道，當時我是用盡全力想要挽回他。

我們每年都會跟我的瑜伽姐妹們去一位導演家跨年，那個晚上我試圖跟他深談，很明確表明我想要復合，但他堅決的態度讓我幾近崩潰，我第一次在這麼多人的面前痛哭失聲。所有人都在庭院外面喝酒、聊天、看煙火，我在房子裡面一直哭、一直哭、一直哭，一個姐妹在旁邊陪伴我，她也跟著淚如雨下，不過她是笑著落淚，她說：「妳的憤怒好有力量喔，震得我胃好痛，如果這些能轉變成幫助別人的力量，妳一定可以幫助很多人。」



【資訊來源】



書名：《我不要完美，只要完整--成為自己的七堂課》

作者：丁寧

出版社：時報出版

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／丁寧＠臉書



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