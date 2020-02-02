「草皮地毯」一秒把客廳變公園　下雨天冷室內野餐也有Fu

▲Suck UK草皮地毯。（圖／翻攝Suck UK官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候你想來場幸福的野餐時光，可惜往往有時不一定能盡如人意，需要考量天氣狀況、交通等因素，然而有時可以用更聰明的方法克服，「草皮地毯」就是一個解決方式，它像是將公園的草皮挖起了一塊，直接鋪在你家客廳裡，就算外面天氣陰雨綿綿，在家也能享受野餐樂趣。

此款室內野餐毯與一般綠色地毯最大的不同，便是主打逼真的草皮呈現，仔細一看還有很細微的陰影，讓整個視覺變的更加具立體感，甚至還附贈幾朵草地中會生長的白色小雛菊，彷彿真的像在野外野餐一樣，唯一不同的是旁邊的大電視能播放你想看的影片跟電影。

Suck UK「草皮地毯」其實是雙面設計，一面是逼真的草皮之外，另一面則是紅色黑色交錯的格紋毯，看起來相當溫暖，只要換個面，居家的氣氛就完全不同，而且它所採用的厚材質，也能隔絕家中硬地面的冰冷感，但若想真的將它帶出去做野餐墊使用，厚度可能會讓攜帶有點吃力。

其地毯大小約為140公分Ｘ107公分，作為一個室內野餐墊而言，是不錯的大小，此外他的收納方式就如同瑜珈墊一樣，可以輕鬆的收放在櫃子裡，其售價為35元美金，折合台幣約1,060元。