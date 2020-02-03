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唇妝不NG 3大要點！資深彩妝師揭秘：護唇膏一定要提前塗

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▲彩妝師揭秘唇妝不NG的3大要點。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@laneige_kr

或許有些人會覺得，唇妝很簡單，只要拿著唇膏沿著嘴型塗就完成了，有什麼難的？但其實，這當中可暗藏了許多小細節，像是唇彩斑駁不持久，元兇可能是因為護唇膏！專業彩妝師Vincent老師就整理出如何讓唇妝不NG的3大要點，只要學起來，人人都能擁有完美唇妝。

▲彩妝師揭秘唇妝不NG的3大要點。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

1.挑選唇色要留意自身膚色

唇彩不僅種類多元，顏色更是千百種，但Vincent老師提醒，健康膚色的人在選擇唇彩時需特別注意，盡量不要選擇裸色、米色等容易顯黑的中間色，反而應該要挑選像是亮橘、鮮橘這類飽和度高的明亮色彩，不僅襯膚色，更能給人活潑、有朝氣的印象。至於膚色白皙的人在選色上就比較沒有這麼多限制，但老師也推薦大家可以多多嘗試不同顏色，才能發現更多適合自己的色彩。

▲彩妝師揭秘唇妝不NG的3大要點。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.利用光澤感降低難易度

對大多數人而言，霧面唇彩通常給人高冷、有個性的印象，而帶有光澤度的唇膏則會讓人顯得親切柔和。所以，如果想嘗試看看像是深紅色、橘紅色等讓人覺得比較難駕馭的顏色，Vincent老師建議可以先挑選有光澤感的唇彩來降低難易度，比如先用水潤感淺色唇膏打底，再於嘴唇中央點綴較深色的唇膏，就可以輕鬆創造出漸層的花瓣染唇妝，看起來更溫柔甜美。

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▲彩妝師揭秘唇妝不NG的3大要點。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

3.護唇產品提前塗上

很多人怕唇彩太乾或是為了「先為唇部打底」，在上唇妝前習慣先塗上護唇膏，但Vincent老師說這可是大大NG的事！如此一來不僅容易造成唇膏不顯色，甚至會讓唇彩產生附著不勻、容易導致脫妝的問題。塗護唇膏很好，但時間點很重要！老師建議要把護唇的時間往前提，在妝前保養時就可以先塗一層厚厚的護唇膏，等到底妝、眼妝等其他部位完成，要上唇妝時再用衛生紙抿掉，就可以讓嘴唇既水潤，又不影響唇妝妝效，讓唇彩更顯色持久。

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關鍵字：

彩妝師, 唇妝, 唇彩, 彩妝, 秘訣, NG, 護唇膏
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