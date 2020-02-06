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風．LUXURY／情人錶從風格挑選　經典藍正夯

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▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）

▲伯爵情人節主打Altiplano系列腕錶（右）與Possession系列珠寶與鑽錶。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

情人一起戴對錶好甜蜜，但近幾年流行未必得戴一模一樣、只有錶徑尺寸差異的對錶，挑中一只真正心儀的錶款更重要。可從從優雅紳士風、時尚運動風、都會俐落感設計，尋找兩人都喜愛的風格錶款，才能戴得長久，當成愛的信物。

▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）

▲伯爵Altiplano Ultimate Automatic 910P 18K玫瑰金超薄自動上鍊腕錶（左）930,000元，Possession系列18K玫瑰金鑲鑽腕錶535,000元。（圖／伯爵提供）

優雅紳士風
伯爵（Piaget）Altiplano系列超薄錶是紳士風代表，搭配正裝最合適，若想有一些變化，自動上鍊機芯與錶殼合一的Altiplano Ultimate Automatic 910P 18K玫瑰金超薄自動上鍊腕錶，是時髦選擇；而女性通常難敵伯爵鑽錶魅力，旗下鑲鑽外圈會旋轉的Possession系列女錶，不僅時尚又有具轉動樂趣，與910P男錶都屬於帶有新潮感的優雅錶款。

▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）

▲寶璣航海系列Marine Dame 9518精鋼仕女鑽錶（左）668,000元，Marine 5517白K金大三針腕錶922,000元。（圖／寶璣提供）

時尚運動風
志同道合都愛運動的情侶，目光常停留在運動風錶款，若是日常上班也好搭配，更具加分效果。寶璣（Breguet）航海系列男、女錶款正具備以上特色，並結合色彩權威機構PANTONE公布的年度代表色「經典藍」，特別是Marine Dame 9518精鋼仕女鑽錶的藍色漆面面盤，從不同角度欣賞可見如海洋般波光粼粼效果。

▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）

▲TAG Heuer Carrera Heuer 02計時碼錶（左）181,700元，Carrera Lady石英款鑽錶127,900元。

TAG Heuer（泰格豪雅）也有不少藍色運動錶選擇，包括搭載自製Heuer 02機芯的Carrera計時碼錶、Carrera Lady石英鑽錶，情人選擇同系列但各是自己喜歡的款式，依然甜蜜。

▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）▲▼ 情人節錶 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany 1837 Makers 27mm深灰色錶盤自動上鍊腕錶（左）107,000元，Tiffany 1837 Makers 22mm 腕錶99,000元。

俐落都會風
線條俐落的Tiffany 1837 Makers腕錶，靈感源自品牌古典珍藏庫的一只簡約錶款，當代版本除了錶框斜面線條吸睛，面盤也以正方形刻紋裝飾，賦予中性的灰色調，是男、女皆好搭配的都會感設計，備有27mm深灰色錶盤自動上鍊腕錶、錶徑22mm石英錶等款式。

關鍵字：

情人節, 對錶, 伯爵, PIAGET, Breguet, 寶璣, TAG Heuer, 泰格豪雅, Tiffany
fashion.net

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