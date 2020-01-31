女神劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣　他的目光是關鍵

▲女神劉寅娜不藏私分享約會必勝祕訣。（圖／翻攝自IG/yooinna065）

編輯/ Lily

誰都想初次約會給對方留下好印象，回家開始等待對方聯絡，但真需要等那麼久才知道他的心意嗎？南韓女神劉寅娜日前參加綜藝節目《善茶坊》分享約會小心得，原來想在初次約會的3秒就能知道他對你是否有意思。

▲不用再猜心，留意對方的目光是關鍵。（圖／翻攝自tvN，以下同）

劉寅娜分享，如果約會地點在餐廳內，當你走過去就定位，對方的目光一直鎖定你，就代表他對你十分有好感。如果他的眼神一直沒有關注你，而是左顧右盼或是看別的地方，那麼就代表他對你的興趣不大。

這個約會黃金3秒的見解，能大概知道對方對你初步的想法，也就是對你外表的第一印象， 這說法連在場的男主持人也點頭認同。當然後續的發展，視乎於你們聊天內容又或是共同興趣也非常重要。女生初次約會注意下兩點，包準幫你狂加分。

服裝和妝容不要太複雜

女生的流行多半男生看不懂，只要遵守整潔和一點點甜美原則，就能讓對方感受舒服大方。約會的目的雖然要吸引對方目光，但太性感的服裝還是不適合初次約會穿著。

▲維持笑容是搏得好感的關鍵。

保持笑容

初次約會難免緊張，想不到話題時也沒關係，露出自然笑容就對了，當對方和你講話時也要記得眼神交流，代表你有認真聽她說話。

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