fb ig video ETtoday search mobile

女神劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣　他的目光是關鍵

> >

▲▼劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣。（圖／翻攝自網路）

▲女神劉寅娜不藏私分享約會必勝祕訣。（圖／翻攝自IG/yooinna065）

編輯/ Lily

誰都想初次約會給對方留下好印象，回家開始等待對方聯絡，但真需要等那麼久才知道他的心意嗎？南韓女神劉寅娜日前參加綜藝節目《善茶坊》分享約會小心得，原來想在初次約會的3秒就能知道他對你是否有意思。

▲▼劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣。（圖／翻攝自網路）

▲不用再猜心，留意對方的目光是關鍵。（圖／翻攝自tvN，以下同）

劉寅娜分享，如果約會地點在餐廳內，當你走過去就定位，對方的目光一直鎖定你，就代表他對你十分有好感。如果他的眼神一直沒有關注你，而是左顧右盼或是看別的地方，那麼就代表他對你的興趣不大。

這個約會黃金3秒的見解，能大概知道對方對你初步的想法，也就是對你外表的第一印象， 這說法連在場的男主持人也點頭認同。當然後續的發展，視乎於你們聊天內容又或是共同興趣也非常重要。女生初次約會注意下兩點，包準幫你狂加分。

服裝和妝容不要太複雜

女生的流行多半男生看不懂，只要遵守整潔和一點點甜美原則，就能讓對方感受舒服大方。約會的目的雖然要吸引對方目光，但太性感的服裝還是不適合初次約會穿著。

▲▼劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣。（圖／翻攝自網路）

▲維持笑容是搏得好感的關鍵。

保持笑容

初次約會難免緊張，想不到話題時也沒關係，露出自然笑容就對了，當對方和你講話時也要記得眼神交流，代表你有認真聽她說話。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

劉寅娜, 約會, 秘訣, 交往, 初次約會
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧

日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧

最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福 「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人 美妝大神Pony傳授刷睫毛「2重點」　8成女生都不知道 2020開運內衣總整理！深V、集中、無鋼圈設計全都有 大腸髮圈是2020流行趨勢！材質對了更加分　IG部落客示範三種最時髦綁法 從初戀開始，到走入婚姻　心理學家：人一生只有三段真愛 Lisa罕見旁分被批「瞬間普」　昆凌短瀏海反而壓五官，立馬改回all back

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面