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日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

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▲▼日網票選「最討厭女生10大行為」 。（圖／翻攝自IG）

▲男生和女生觀點大不同，以下行為要留意。（圖／翻攝自IG/ahnhani_92，以下同）

編輯 / Lily

日前日本知名投票網站《goo ranking》反向操作，邀請男網友票選最討厭女生行為，其中前10名各有千秋，女孩得小心避開這些錯誤，否則長的再美都沒用！


第10名 過於纖細

大部分男生喜歡瘦卻不見骨的女生，有一點微微的柔感比較可愛。

▲▼日網票選「最討厭女生10大行為」 。（圖／翻攝自IG）

第9名 什麼事情都告訴朋友

不喜歡另一半把什麼事情都和好友分享，尤其是兩人之間比較私密的事情，每次在她好友面前都覺得透明，有點尷尬。

第8名 用娃娃音說話

雖然說喜歡可愛的女生，但可愛要適可而止，過度嗲聲嗲氣又愛娃娃音讓人退避三舍，動不動就疊字也讓人受不了。

第7名 不自然整容臉

支持女生愛漂亮，但是明顯的整容臉看起來很僵，自然一點會比較好。

▲▼日網票選「最討厭女生10大行為」 。（圖／翻攝自IG）

▲買名牌沒錯，但應該量力而為。（圖／翻攝自IG/aoi186）

第6名 喜歡買名牌

贊成有限度的買名牌，不喜歡女生在能力之外又追求名牌，錯誤的價值觀讓人倒彈。

第5名 懶散骯髒

女生不修邊幅又不愛乾淨會讓人退避三舍 即便長得再漂亮都沒用。

▲▼日網票選「最討厭女生10大行為」 。（圖／翻攝自IG）

▲漂亮又隨和的女生，人人愛。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea，以下同）

第4名 以自我為中心

有的女生眼睛中只有自己，仗著自己條件不錯， 認為別人事事都要配合他。

▲▼日網票選「最討厭女生10大行為」 。（圖／翻攝自IG）

第3名 太會花錢

雖然有獨立賺錢能力， 但每次一購物就失心瘋，很容易把另一半嚇跑。

第2名 愛喝酒

女生喝到微醺很可愛，但若不會喝又愛喝，一醉就亂往別人身上倒，酒品不好的女生直接扣分。

第1名 會抽菸

有抽菸習慣的話容易讓男生印象大打折扣，身上的菸味更是讓人難以忍受。

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關鍵字：

網路票選, 日本, 排行榜, 討厭行為, 女生
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