fb ig video ETtoday search mobile

分手後很快就有新戀情的4大星座　雙魚怕孤單、牡羊好聚好散

> >

▲分手後很快就有新戀情的4大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

每段感情的分手對大多數人來說都是悲傷又難過的，需要一段時間好好療傷，才能重新開始，但有些人卻能看得很開，分手後很快就能開始找尋新對象，像是以下4個星座，剛分手也能馬上投入到下一段新戀情中，有的是太害怕孤單，需要有人陪伴；也有的是需要靠新戀情來轉移悲傷情緒。

▲分手後很快就有新戀情的4大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

雙魚座

天性很需要別人關愛的雙魚座，很害怕孤單寂寞，他們的生活中無法沒有愛情，沒有愛情的世界在他們眼裡是黑白的，而且他們喜歡身邊隨時都有人陪伴，所以雙魚不太會讓自己有空窗期，與前任分手後，他們就會開始尋找下一個對象。而這時候的他們內心很脆弱，很需要有一個能寄託感情的人，所以當有對他們釋出關懷的人出現，雙魚就會立刻跟對方在一起。

▲分手後很快就有新戀情的4大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

射手座

射手座對於感情一向看得很開，加上直來直往、熱情奔放的行動派個性，他們愛的時候可以熱情如火、轟轟烈烈，不愛了就會毫不留戀的主動離開，絕不勾勾纏，對他們來說，愛情就是種緣份，不愛了就不要強求，懂得放下才能迎接新的開始。所以如果這時有不錯又有機會的對象出現，他們就會馬上投入到新的戀情中，用新的感情來幫助自己走出失戀。

►閨密與男友感情超好的秘密原來是這個！

▲分手後很快就有新戀情的4大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

雙子座

對於喜歡追求有趣事物和新鮮感的雙子座而言，談戀愛沒那麼複雜，喜歡就在一起，不喜歡了就分開，無關其他，也不需要糾纏。結束一段關係後，雙子會透過頻繁地與異性約會讓自己轉移悲傷情緒，用下一段情感來療癒內心的傷痛，所以一旦他們遇到了能讓自己覺得開心、有趣的人，雙子就會立刻投入到新的戀情中。

▲分手後很快就有新戀情的4大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

牡羊座

牡羊座雖然熱情活潑又坦白率真，但缺乏耐性、比較急躁，容易三分鐘熱度，連感情上也是如此，他們的熱情往往來得快，去得也快，愛的時候很熱烈很專情，但不愛的時候會離開地非常乾脆瀟灑。對牡羊來說，他們喜歡在和平狀態下分手，大多會和對方好聚好散，所以當他們再次遇到心儀之人，也不覺得需要避諱什麼，很快就開始新的戀情也沒什麼。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 分手, 新戀情, 無縫接軌, 雙魚, 牡羊, 射手, 雙子
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料

日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

Ean部落閣／三芝包棟旅宿木質房有超讚景觀　進門十分鐘就像回到家 日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧 「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人 莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚 最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福 國外研究：嗅覺能提升安全感！男友、寶寶體香8種味道聞了瞬間療癒 獨家／蔡依林翻糖品牌皇后陛下「超限量蛋糕」！用「罪誘之唇」暗示情人：我想要你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面