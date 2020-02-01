分手後很快就有新戀情的4大星座　雙魚怕孤單、牡羊好聚好散

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

每段感情的分手對大多數人來說都是悲傷又難過的，需要一段時間好好療傷，才能重新開始，但有些人卻能看得很開，分手後很快就能開始找尋新對象，像是以下4個星座，剛分手也能馬上投入到下一段新戀情中，有的是太害怕孤單，需要有人陪伴；也有的是需要靠新戀情來轉移悲傷情緒。

雙魚座



天性很需要別人關愛的雙魚座，很害怕孤單寂寞，他們的生活中無法沒有愛情，沒有愛情的世界在他們眼裡是黑白的，而且他們喜歡身邊隨時都有人陪伴，所以雙魚不太會讓自己有空窗期，與前任分手後，他們就會開始尋找下一個對象。而這時候的他們內心很脆弱，很需要有一個能寄託感情的人，所以當有對他們釋出關懷的人出現，雙魚就會立刻跟對方在一起。

射手座



射手座對於感情一向看得很開，加上直來直往、熱情奔放的行動派個性，他們愛的時候可以熱情如火、轟轟烈烈，不愛了就會毫不留戀的主動離開，絕不勾勾纏，對他們來說，愛情就是種緣份，不愛了就不要強求，懂得放下才能迎接新的開始。所以如果這時有不錯又有機會的對象出現，他們就會馬上投入到新的戀情中，用新的感情來幫助自己走出失戀。

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雙子座



對於喜歡追求有趣事物和新鮮感的雙子座而言，談戀愛沒那麼複雜，喜歡就在一起，不喜歡了就分開，無關其他，也不需要糾纏。結束一段關係後，雙子會透過頻繁地與異性約會讓自己轉移悲傷情緒，用下一段情感來療癒內心的傷痛，所以一旦他們遇到了能讓自己覺得開心、有趣的人，雙子就會立刻投入到新的戀情中。

牡羊座



牡羊座雖然熱情活潑又坦白率真，但缺乏耐性、比較急躁，容易三分鐘熱度，連感情上也是如此，他們的熱情往往來得快，去得也快，愛的時候很熱烈很專情，但不愛的時候會離開地非常乾脆瀟灑。對牡羊來說，他們喜歡在和平狀態下分手，大多會和對方好聚好散，所以當他們再次遇到心儀之人，也不覺得需要避諱什麼，很快就開始新的戀情也沒什麼。

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