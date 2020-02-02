韓妞心目中「討厭的甜蜜小舉動」TOP5：妝被弄糊超煩

編輯／JJ 圖／翻攝自《皮諾丘》、《德魯納酒店》、《大力女子都奉順》劇照、Pinterest

情侶之間的親密小舉動能夠傳遞出滿滿的濃情蜜意，尤其是偶像劇中的畫面更是讓女孩們看得心花怒放，但有時候身為當事人，這些看似甜蜜的小互動，反而是會讓人感到有點厭煩的，以下就一起來看看韓妞們心目中，感到厭煩的甜蜜小舉動有哪些：

TOP1 捏臉

有些男生們會單純因為覺得自己的女友很可愛，情不自禁想要往臉上捏一把，雖然的確會讓女孩們小鹿亂撞，但是這樣一捏臉上的妝容易被弄糊，妝不好看女孩的心情就不美麗，且力道沒有拿捏好時也是會痛的。

TOP2 摸頭

被男生摸頭也是個令人心跳加速的舉動，不過因為太多男生們無法掌握到摸頭的訣竅，經常會把女生的頭髮弄得亂糟糟，有時捲得很辛苦的瀏海還會因此毀於一旦。

TOP3 刻意對著另一半打嗝、放屁

在另一半面前能夠自在的做出打嗝、放屁等動作，通常代表進展到了一定的程度，但有些較調皮的男生，會以捉弄女友為樂，故意對著女友的臉打嗝或放屁，一、兩次或許還算好玩，但是太多了真的讓人相當厭煩。

TOP4 摸腰

摟腰、摸腰這個看似親密的小動作之所以會上榜，是因為有些女孩們總是對自己的身材管理十分嚴格，而腰間是最容易囤積肥肉的地方，若是被心儀的對象摸到肥肉肯定很尷尬，且即使是在一起很久的情侶，也不會喜歡時刻被提醒自己該減肥了。

TOP5 偷拍睡覺

看著愛人進入夢鄉是很幸福的一件事，但是有些男生們特別喜歡拍女友睡覺的樣子，或許他們是真心覺得很可愛，想要留存下來回味，但是素顏又嘴巴開開的睡相，沒有女孩們會希望留下照片的。

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