日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料

▲喝杯熱飲取暖，是寒冬中的小確幸。（圖／翻攝自IG/aoi186)

編輯 / Lily

氣溫屢創新低，除了穿上大衣、隨身帶個暖暖包外，最快驅走寒意的方式就是喝杯熱飲。那麼哪種熱飲的暖身效果最強呢？日本節目做完實驗後，答案卻出乎意料，6款人氣飲料中，薑茶只排第3，冠軍讓人十分好奇。



▲實驗解惑哪種熱飲的禦寒力最強。（圖／翻攝自《この差って何ですか？》節目截圖，以下同）

日本知識型綜藝《この差って何ですか？》日前找來寒冬最適合的6款熱飲，分別是綠茶、咖啡、紅茶、熱巧克力、甘酒、薑茶進行測驗。節目邀請6位年齡介於20至40歲的女生，讓她們在室溫20°C的房間內，喝200毫升的60°C熱飲，接著觀察她們的體溫變化。

▲體溫最慢降回36.2°C者，即為最強熱飲。

實驗前先測得，6位女生在喝熱飲之前的平均體溫為36.2°C，所謂的暖身效果最強就是觀察她們喝完熱飲後的體溫變化，最慢降回平均體溫的飲料就是最強暖身熱飲。

第6名 咖啡

咖啡中含有咖啡因，幫助利尿，也容易使身體快速降溫，因此咖啡禦寒效果不彰。

第5名 綠茶

綠茶同樣含有咖啡因，保暖效果僅比咖啡好一點。

第4名 甘酒

以麴發酵的甘酒，酒精含量不到1%，含糖量高所以暖身效果不錯，但因缺乏促進血液循環成分，所以保暖力不持久。

第3名 薑茶

生薑促進血液循環，同時帶動體溫上升。

第2名 紅茶

雖然紅茶也含有咖啡因，但也含有茶黃素，能幫助身體暖胃活血。

第1名 熱巧克力

可可粉能促進血管擴張，幫助血液循環，同時帶動體溫上升。

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