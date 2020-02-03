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妝前乳、隔離霜差在哪？專業彩妝師提點：多效合一讓妝容更持久

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▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲妝前產品用得好，後續底妝就會又服貼又持久。(圖／翻攝IG@@shuniibeauty)

記者張毓容／台北報導

只要有在化妝的人應該都知道，上底妝前先用妝前產品打底，能減少後續底妝用量，妝感也會更精緻。但市面上的妝前產品百百種，妝前乳、隔離霜、飾底乳到底差在哪？又該怎麼用？是否也困擾你許久了？

擔任彩妝造型師超過30年、曾合作過眾多天王天后的彩妝造型師－梵緯老師指出，妝前打底做對了，妝容自然就會服貼又持久，而妝前打底產品大致上可分為「妝前乳或飾底乳」和「防曬隔離霜」兩大類，只要了解其功能性，就能依照個人肌膚需求選擇。

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲飾底乳其實就是帶有顏色的妝前乳。(圖／品牌提供，以下同)

妝前乳／飾底乳

梵緯老師表示，一般所說的妝前乳類似日霜，可以全臉使用，能達到保濕、修護、讓肌膚更吃妝的效果。而飾底乳則是帶有色調的妝前乳，可以全臉擦或局部修飾肌膚，顏色大多分為：淺黃色、白色用於提亮暗沉肌膚；綠色可修飾泛紅；粉紅色可增加紅潤氣色；紫色或藍色可用來修飾蠟黃肌增加膚色的透明感。飾底乳是用來調整修飾膚色，所以每個人可以視自己肌膚的情況來局部使用，不一定要全臉都擦上。

所以，上粉底前先用妝前乳或飾底乳，可先校正膚色不均問題，提高肌膚保濕度及提升肌膚光澤。

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▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲喜歡輕盈自然妝感的人也可以單用隔離霜而不擦粉底液。

防曬隔離霜

妝前防曬隔離霜是專為保護皮膚避免被紫外線傷害所設計出的產品，通常最少都有SPF15~30甚至到SPF50的防曬係數，也有些帶有潤色的效果，主要的功能是保濕、防曬、初步修飾肌膚瑕疵等功能。

或許有些人會有疑問：可以只擦隔離霜，不擦粉底液嗎？梵緯老師解答：「當然可以！」現在的妝前防曬隔離霜功能更接近粉底液一點，也有不同的膚色和潤色效果可選擇。如果妳追求輕盈的自然感底妝或是平常沒有上妝習慣的人，可以只用隔離霜代替粉底，它通常會比粉底液更滋潤，但遮蓋力比較弱，更適合偏乾的肌膚使用。

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲多功能妝前乳可以減少妝前堆疊，讓妝容更服貼更持久 。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)

多功能妝前乳取代瓶瓶罐罐

最後，梵緯老師也提到，很多亞洲人的化妝習慣喜歡比較繁瑣，早上要擦日霜、妝前乳、隔離霜，再上粉底液，一層又一層做好做滿。但其實，如果想要擁有完美又持久的妝容，要把握一個原則：產品不要太多層，越厚越容易脫妝！

梵緯老師建議可以選擇一款多效合一的妝前乳，效果是一樣的，因為妝前的打底越簡單，妝容就會越服貼。比如選擇一款有防曬係數、能提亮膚色也能做到保濕效果的妝前乳，就能避免防曬後擦妝前乳再擦潤色隔離霜這樣層層疊疊。

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關鍵字：

底妝, 隔離霜, 妝前乳, 飾底乳, 防曬乳, 妝前產品, 打底, 彩妝, 秘訣, 彩妝師, 持久, 服貼
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