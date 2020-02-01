英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

編輯／Duke

英國脫歐正式於1／31生效，為了紀念這歷史性的一刻，英國財務大臣賈維德（Sajid Javid），日前在個人Twitter帳號上揭曉面值50便士，相當於台幣20元的「七邊形脫歐紀念幣」，並且還寫道：「這枚硬幣代表英國歷史的新篇章，讓我們滿心期待且釋放這個偉大國家的潛能。」

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK — Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020

據悉這枚七邊形脫歐紀念幣早在去年10月就已經鑄造，但因英國脫歐從去年10／31延長到今年1／31，因此紀念幣需要重新設計，首批鑄造的紀念幣便被政府回收且熔毀。

▲去年10月紀念幣就已經鑄造，但因英國脫歐日期延後使得紀念幣需要重新設計。（圖／翻攝自Twitter@sajidjavid）

隨著1／31的到來，這枚刻上「與所有國家的和平、繁榮與友誼」與日期的紀念幣，將由英國皇家製幣廠鑄造1000萬枚，目前首批的300萬枚已於1／31流通於市面，並且可在銀行、郵局、商店換得，後續的700萬枚則會在今年陸續推出。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App