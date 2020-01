英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

編輯/Duke

英國脫歐正式於1/31生效,為了紀念這歷史性的一刻,英國財務大臣賈維德(Sajid Javid),日前在個人Twitter帳號上揭曉面值50便士,相當於台幣20元的「七邊形脫歐紀念幣」,並且還寫道:「這枚硬幣代表英國歷史的新篇章,讓我們滿心期待且釋放這個偉大國家的潛能。」

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK