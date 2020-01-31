LVMH、比爾蓋茲捐百萬援助武漢肺炎！全球金援已超過28億美元

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全球知名奢侈品集團LVMH、開雲（Kering）做善事不遺餘力，先前才捐款澳洲幫助度過大火難關後，兩大集團再次出手援助武漢肺炎。根據外電統計，來自全球的捐款已經超過美金28億元（約台幣840億元），其中包括LVMH與開雲集團的美金330萬元（約台幣9,900萬元）。

▲LVMH、Kering捐贈美金330萬元援助武漢肺炎。（圖／翻攝自LVMH FB、Kering FB）

去年12月出現首個病例後，大陸武漢肺炎（新型冠狀病毒）迅速擴散至全球，進而引發一連串的國際事件，像是湖北省就被禁止出入，導致物資短缺急需救援，因此除了LVMH與開雲集團，Swarovski（施華洛世奇）、比爾蓋茲（Bill Gates）也分別捐贈美金43萬元（約台幣1,290萬元）、美金500萬元（約台幣1.5億元）來幫助大陸人民度過難關。





▲大陸武漢肺炎迅速擴散至全球。（圖／路透）

另外，開雲集團董事長亨利皮諾（François-HenriPinault）表示：「全球受到大陸武漢肺炎的影響，因此我們決定捐贈這筆資金以提供即時救援。」目前大陸武漢肺炎已經在1／31正式被世界衛生組織（WHO）列為國際關注公共衛生緊急事件，為了自身的健康著想，近期出門一定要戴口罩且勤洗手，這樣才能避免病痛找上門。

▲開雲集團董事長亨利皮諾。（圖／美聯社）

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