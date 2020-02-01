LIFE・經典／「沒有停車場」的全新IKEA現身　以城市概念打造綠意建築

▲IKEA在維也納開設新概念賣場，沒有停車場設計。（圖／翻攝IKEA維也納官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然IKEA早已是擴及全球的家具大廠，然而轉身持續嘗試新趨勢的速度仍讓消費者感到驚奇，一項主打平整包裝、方便民眾自行運送回家壓低單價的概念，也因應時代有了新改變，IKEA近期宣布在維也納將開設新的「城市商店（city store ）」，沒有停車場的設計，並以24小時之內到貨的物流來解決運送問題。

因應時代、勇於打破規則一向是商業永續的秘訣之一，以往採用大型建築、設計在市郊或非市中心區域的IKEA賣場，近期有了新嘗試，並非僅結合城市捷運系統這麼簡單，這座位於維也納市區Westbahnhof站的IKEA賣場，以「專為行人、騎腳踏車與乘坐大眾交通工具的民眾」而發想，成為最新話題。

該賣場由querkraft建築事務所設計，由於是貼近人群，整個建築採用開放式設計，結合綠色植物與屋頂露台，並不設停車場，整個外觀看起來不像一般的IKEA賣場採簡潔設計，而是一個讓人感到舒暢的綠意建築，除了購物區外，還包含許多體驗空間，美食，可漫步的區域，看起來像是民眾的聚會場所，而非僅僅採買傢俱的地方。

不僅只有該建築而已，周邊的空間也納入設計範圍，綠化的公園栽種了160棵樹，讓民眾在其賣場完工後，能透過行走至建築的過程，感受到舒服乾淨的氛圍，沒有停車場冰冷的設計與僅是上車下車的過程，卻多了與環境互動的時間。

IKEA針對這座「城市商店」的設計也表示，這概念著眼於當前的大趨勢，考量到電話快速的購物行為，以及民眾沒有汽車工具的新型態生活方式。越來越多人選擇使用物流運送，而非自己將家具載運回家。而24小時之內到貨的服務也能解決大型傢俱的採買問題。

「城市商店」從2020年1月正式動工，預計在2021年完工，在建築內外都有大量的公共空間，建築本身則像是一個大型書架，由主要的結構結合玻璃來作為內外空間，之後也可以隨時更動內置內部的設計，可以擴大跟縮小，並搭配大量的植物，不僅做裝飾用，也能有效清淨空氣與隔絕熱氣。