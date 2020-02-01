fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／「沒有停車場」的全新IKEA現身　以城市概念打造綠意建築

> >

▲IKEA維也納新概念賣場。（圖／翻攝IKEA維也納官網）

▲IKEA在維也納開設新概念賣場，沒有停車場設計。（圖／翻攝IKEA維也納官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然IKEA早已是擴及全球的家具大廠，然而轉身持續嘗試新趨勢的速度仍讓消費者感到驚奇，一項主打平整包裝、方便民眾自行運送回家壓低單價的概念，也因應時代有了新改變，IKEA近期宣布在維也納將開設新的「城市商店（city store ）」，沒有停車場的設計，並以24小時之內到貨的物流來解決運送問題。

因應時代、勇於打破規則一向是商業永續的秘訣之一，以往採用大型建築、設計在市郊或非市中心區域的IKEA賣場，近期有了新嘗試，並非僅結合城市捷運系統這麼簡單，這座位於維也納市區Westbahnhof站的IKEA賣場，以「專為行人、騎腳踏車與乘坐大眾交通工具的民眾」而發想，成為最新話題。

▲IKEA維也納新概念賣場。（圖／翻攝IKEA維也納官網）

該賣場由querkraft建築事務所設計，由於是貼近人群，整個建築採用開放式設計，結合綠色植物與屋頂露台，並不設停車場，整個外觀看起來不像一般的IKEA賣場採簡潔設計，而是一個讓人感到舒暢的綠意建築，除了購物區外，還包含許多體驗空間，美食，可漫步的區域，看起來像是民眾的聚會場所，而非僅僅採買傢俱的地方。

▲IKEA維也納新概念賣場。（圖／翻攝IKEA維也納官網）

不僅只有該建築而已，周邊的空間也納入設計範圍，綠化的公園栽種了160棵樹，讓民眾在其賣場完工後，能透過行走至建築的過程，感受到舒服乾淨的氛圍，沒有停車場冰冷的設計與僅是上車下車的過程，卻多了與環境互動的時間。

IKEA針對這座「城市商店」的設計也表示，這概念著眼於當前的大趨勢，考量到電話快速的購物行為，以及民眾沒有汽車工具的新型態生活方式。越來越多人選擇使用物流運送，而非自己將家具載運回家。而24小時之內到貨的服務也能解決大型傢俱的採買問題。

▲IKEA維也納新概念賣場。（圖／翻攝IKEA維也納官網）

「城市商店」從2020年1月正式動工，預計在2021年完工，在建築內外都有大量的公共空間，建築本身則像是一個大型書架，由主要的結構結合玻璃來作為內外空間，之後也可以隨時更動內置內部的設計，可以擴大跟縮小，並搭配大量的植物，不僅做裝飾用，也能有效清淨空氣與隔絕熱氣。

關鍵字：

IKEA, 賣場, 停車場, 維也納, 宜家家居
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料

日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料

英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

英國正式脫歐！首批300萬枚「七邊形紀念幣」在銀行、郵局發售

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

Ean部落閣／三芝包棟旅宿木質房有超讚景觀　進門十分鐘就像回到家 日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧 莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚 「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人 國外研究：嗅覺能提升安全感！男友、寶寶體香8種味道聞了瞬間療癒 最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福 大腸髮圈是2020流行趨勢！材質對了更加分　IG部落客示範三種最時髦綁法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面