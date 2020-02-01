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天冷別穿成米其林寶寶　凱特王子妃3招穿得暖又顯瘦

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▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特穿白色毛衣搭藍色長大衣、黑色丹寧褲與Russell & Bromley靴子出席公益活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

近幾日台灣冷颼颼，路上行人清一色都是深色的羽絨外套，但其實除了米其林寶寶感的羽絨外套，其實還有不少單品能穿得暖和又不失時尚感，從近日英國凱特王子妃（Kate Middleton）的3個look，就能尋得穿搭靈感，避免穿成一隻胖嘟嘟的熊。

▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特第一次穿法國品牌Sézane的服裝亮相，蕾絲領毛衣約3100元。（圖／達志影像／美聯社）

王子妃的率性look
凱特對於婦女與兒童的慈善議題特別關注，近日接連參訪兒童醫院與教育機構，為方便與小朋友互動，她首度穿法國品牌Sézane白色蕾絲領毛衣搭配黑色丹寧褲、Russell & Bromley靴子亮相，並搭配俐落剪裁的藍色長大衣，率性中不失女人味。

▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特舊衣重穿，再度以Dolce & Gabbana雙排扣套裝亮相。（圖／達志影像／美聯社）

王子妃的優雅look
上班需要端莊打扮的女性，不妨參考凱特兩套保暖又優雅的裙裝，一套是她舊衣重穿的Dolce & Gabbana雙排扣毛呢套裝，由於短外套有腰身剪裁，不會因材質而顯胖；另一套則是Catherine Walker剪裁合身的灰色洋裝，黑色尖領與腰帶設計讓看似簡約的洋裝顯得不凡。

▲▼ 凱特王子妃冬日穿搭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（右）穿Catherine Walker洋裝與威廉王子出席奧斯維辛集中營解放75周年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：

凱特, 王子妃, 凱特王妃
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