Ean部落閣／三芝包棟旅宿木質房有超讚景觀　進門十分鐘就像回到家

文、圖／Ean

「沒有一個地方能像家！」住遍飯店的人們總會這麼說，而那也成為世界各地頂級旅宿的終極目標，究竟難在哪？當我住完很具品味的包棟民宿後，再回頭看這句話，我想我有了解答。自家人下廚的晚餐過後，悠閒地在客廳泡壺茶，姪女提議大家來玩「你畫我猜」手機遊戲，各自以最舒服姿勢賴在沙發、躺椅或地板大座墊上，音樂佐笑聲拉近了難得聚首的彼此距離。隔天一早，慢磨手沖、我用咖啡香喚醒自己，打開落地窗，坐在向著樹海搖晃的木頭露台軟墊上，靜坐或伸展，這份閒情讓我想起了在虹夕諾雅 京都的清晨，他們帶房客在紅楓樹下做操來親近大自然能量。於是，入住兩晚期間，除了夜裡附近散步，我跟家人們幾乎哪都沒去，我們感受到像在自己家的舒服與自在，彷彿體驗一場合法版的「寄生上流」美夢。

▲一進大門右手邊有個窗台，上頭放著茶水讓遠道而來的客人能先喝口水，相當貼心

▲ 主臥室的床上，用浴巾折成一對天鵝，其餘兩間的床上也都有一樣佈置

▲ Ean 與侄子、姪女在客廳發壓歲錢

有別於品牌飯店的規格標準化，民宿有著更多彈性與個性，那與主人家有絕對關聯，沒有好壞、端看對味與否。進門十分鐘可ㄧ窺品味，住上一晚，主人心思是否細膩周到，一覽無遺。

▲寬敞舒適的客廳，外頭就是視野極佳的木頭露台

▲客廳一角，這房子隨處都好拍

▲餐廳一側是植生牆，另一側是魚池，水聲綠意，在這用餐很是享受

三芝 5+6 行館距離淡水車程約半小時，藏身在很富藝術氣息的芝柏社區裡，頗為幽靜。獨棟房子有三層樓，只規劃三房兩廳還有一個大陽台，住起來相當寬敞。主臥室位於大門進來的一樓，位於整棟建築的最高處，傾斜屋頂挑高，房間與浴室相連，特別打造的大浴池可容納四個成人，可說是帶山林景觀的室內湯來著。若只有兩個人來，就會安排入住這個房間，另外還可使用樓下的客廳、餐廳與廚房，很難相信若是平日入住，兩人只要 NT$ 5,800 即可包棟過上一晚隱居山林的品味豪宅夢。

▲景觀很棒的主臥室，下午斜照的陽光射入室內，特別在冬日感覺溫暖

▲主臥室的超大浴池，特別帶了溫泉粉來泡個好湯

▲一邊泡澡一邊欣賞窗外風景，最高！

民宿主人的好品味，反映在室內設計與家具選用上，此外光是走進廚房，就可明白主人不只細心也大方！住過海內外不少飯店式公寓（Serviced Apartment）以及民宿，這裡提供的廚具、鍋碗瓢盆餐具等是最齊全的，就連一般都需房客自備的油品、調味料，都貼心的一應俱全，主人家完全是設身處地在做準備。提供的油品是來自義大利的《Olitalia》奧利塔玄米油，咖啡不是三合一，而是 Nespresso 義式膠囊咖啡機，旁邊還放一台好操作的專業奶泡機，當然，冰箱也已預先準備好一大瓶牛奶！我相信主人夫婦對生活品質肯定有一定要求，只是很難得的是，他們願意以同等標準慷慨款待來此作客的旅人。

▲設備齊全的廚房，完全不用帶任何廚具前來

▲澎湃的除夕圍爐大餐，謝謝嫂嫂的辛苦張羅

何其幸福，我們家就在這麼棒的地方度過小年夜與除夕圍爐！第一晚，邀請同住淡水的堂姐一家來小年夜團圓，堂姐熱情帶來包括自己做的炒米粉、黃金泡菜、醉蝦以及淡水很搶手的筍絲及燻雞！淡水里長哥我則準備單價不低但真材實料的頂級水餃來滿足一張張老饕的嘴。還有感謝客家好朋友饋贈的溫家手工年糕，有鹹甜粄和紅豆花生粄，由兩位侄子輪流下廚煎，讓大夥準備一起步步高升！這道地的手工客家年糕還是第一次吃到，口感非常紮實，獲得一致好評。

▲小年夜邀請堂姐一家來共進晚餐

▲謝謝好朋友大方分享的溫氏客家手工年糕，紮實口感果然了得

▲豐盛美味的除夕圍爐年菜

飽餐之後移至客廳，民宿的茶具一樣齊全，我執壺請大家喝好茶配好餅。沖泡的是兩天前才剛入手、由櫳翠坊監製的武夷山 2019 老欉水仙岩茶，氣韻十足的好茶搭配的是來自雲林二崙佳美的好餅，其中一款狀元餅美味的讓我們爭相搶食，以綠豆沙、白鳳豆沙、龍眼豆沙、滷肉及鴨蛋黃作內餡，加上餅皮散發的濃濃奶油香，五十載的傳統好味果然不一樣。

▲舒適的大客廳，主人準備了一些電影，也可自己帶，這裡有播放器可供使用

▲餐後泡壺茶搭配老舖好餅，享受歲末的閒聊時光，左下角是姐夫自種自曬的洛神花

隔天一早，冰箱裡準備了法國小麵包、牛肉捲讓房客自己加熱，這早餐相當豐盛，有趣的是，吧台上還準備了一台手搖磨豆機，可能會納悶、不是已經有膠囊咖啡了嗎？原來，民宿主人社區裡開了間知名的「Dr. inker 有故事也居」咖啡館，因他們本身對咖啡特別講究，因此也另外提供咖啡豆讓房客體驗研磨手沖，完美度假，如是這般。

▲起床漱洗後第一件事，來磨豆手沖，讓咖啡香開啟美好一日

若喜歡拍照，光在室內取景就快門按不完，若要拍攝人物寫真，亦不用捨近求遠，從客廳走出在露台就有絕佳的外拍場景等著。在西安就讀大學的姪女對漢服裝扮熱衷也很有自己一套，身為攝影師叔叔就在這幫眼前這位正值花樣年華的大明少女掌鏡，充滿文風的明制服裝與身後的婷立枯枝與風吹綠波融合的恰到好處，真好，不用出外景就能在這坐收最好景緻。

▲不用出門，在陽台就能取景拍攝

▲Ean 與姪女來張頗有戲劇感的合影

▲露台的發呆亭，夏天時還能把蚊帳放下來

若說頂級旅宿虹夕諾雅要讓客人體驗是極致的「非日常感」，那麼我在三芝 5+6 行館感受到的就是夢想中的居家感，因為主人家細心周全的準備，讓客人方便使用所有設備，並讓一塊入住的親友能以最自在的姿勢待在舒服空間裡，享受了一趟「比家還更像家」的居旅！

▲一樓的藝術品是該層的視覺重心

▲ 四人房與陽台，儘管這帶濕度高但仍能覺得舒爽，很不簡單

▲樓下四人房與雙人房共用的衛浴

▲雙人房，空間不小，佈置的也相當溫暖

/ Info. /

三芝 5+6 行館

地址：新北市三芝區迎旭街11號

訂房網站 | 臉書

房價：

2人一房獨棟 平日 NT$ 5,800 假日 NT$ 7,800

4人兩房獨棟 平日 NT$ 7,800 假日 NT$ 9,800

6~8人三房獨棟 平日 NT$ 10,800 假日 NT$ 13,800

＊人數超過8人，每加一人加收NT$600元

Dr. inker 有故事也居咖啡館

地址：新北市三芝區芝柏藝術村迎旭街33號、35號 臉書

營業時間：

週五至週一營業（週二～週四公休）

週五：下午 2點 – 晚上 8 點

週末：中午 12 點 – 晚上 8 點

週一：中午 12 點 – 晚上 7 點

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！