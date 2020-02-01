Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風

▲Ella帶兒子到馬來西亞過年，腕上是CASIO復古的A159WGEA-5腕錶，1900元。（圖／翻攝him_ella0618 IG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

陳嘉樺（Ella）於農曆新年期間，與老公賴斯翔、2歲兒子「勁寶」，一起回夫家馬來西亞過年，大年初一她帶兒子走春拜年，母子倆都一身紅色超喜氣，她同時配上「金錶」更顯貴氣，不過這只金錶非眾人想像的百萬名錶，而是1900元便能入手的CASIO（卡西歐）電子錶。

演藝成績亮眼的Ella是身價上億元富婆，但私服照洩露她平實的一面，她所戴的CASIO型號A159WGEA-5腕錶，是品牌方形經典電子錶，搭配金屬鍊帶流露濃濃的復古風，具1/100秒碼錶、每日鬧鈴、全自動日曆、日常生活防水等功能。

▲盧廣仲戴的黑色CASIO是許多人童年回憶計算機錶，CA-53W-1計算機錶750元。（圖／翻攝captain.lu IG、品牌提供）

提到CASIO復古錶款，是否勾起童年時超炫計算機錶的回憶？盧廣仲擁有黑色款的CA-53W-1計算機電子錶，上方螢幕顯示時間、日期與各種資訊，下方則是計算機按鈕操作鍵，具25組電話備忘錄，定價750元勾人再買一只回味童年；而許路兒也是復古風的擁護者，戴過內建30組電話記憶、世界時間、碼錶、倒數計時、鬧鈴等功能的DATABANK系列錶。

▲許路兒戴CASIO DB-360G-9A腕錶，1,750元。（圖／翻攝lurehsu IG、品牌提供）