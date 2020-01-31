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孟耿如、許光漢用Longchamp訂製包做自己的聯名款！縮寫背後有笑點

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記者王則絲／台北報導

男星許光漢與女星孟耿如今（31日）出席法國精品品牌Longchamp My Pliage® 全新訂製系列上市記者會，兩人年後開工第一場活動就獻給了Longchamp，還特別訂製了專屬的姓名縮寫包款，從包身底色、字母顏色到扣飾都能夠自己挑選，訂製過程十分有趣，孟耿如還說：「就像是自己跟Longchamp的聯名款！」

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

▲許光漢、孟耿如手提Longchamp My Pliage® Signature 專屬姓名縮寫包款。（圖／品牌提供，以下同）

許光漢穿著黑白LGP經典Logo T恤，搭配My Pliage® Signature訂製摺疊包，米色包身搭配深綠色的大圖樣字母「G. H」為許光漢姓名縮寫（Greg Hsu），而孟耿如穿著Longchamp 2020春夏系列拼接式橘色皮革連身裙，搭配白色短靴，手上訂製包款字母則是「H.M」，代表的是老公黃子佼與自己的名字縮寫，被問及怎麼不是用自己的英文名字Summer，孟耿如尷尬回應：「因為如果用Summer Meng的縮寫（S.M），會有點怪耶。」引起現場一陣爆笑。

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

此次Longchamp全新推出的My Pliage® 訂製包款總共涵蓋三種系列，全都能夠「客製化」打造個人時尚，其中最吸睛的超大字母包款Signature系列就連超模Kendal Jenner也愛不釋手。

大膽活潑的時尚外型充滿設計感，將字母放大到佔滿整個包面，十分搶眼！能夠自行選擇包身底色、2～3個字母，且字母能夠選擇兩個顏色相疊，層次感相當豐富。Signature系列最大的特色是在材質上做出了大突破，布料依三種尺寸分別是使用10、15、23個回收寶特瓶所製成，追求時尚同時又能愛護地球。

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

▲Signature 字母摺疊肩背包，NT＄9,900；肩背包 ，參考售價NT$8,500Signature 字母摺疊肩背包，NT＄NT＄10.800。

原先對於訂製、客製化等字眼都興趣缺缺的許光漢，在經過這次的訂製體驗後，似乎被開啟了某種開關，認為訂製這些屬於自己的東西非常可愛：「之後大概會開始瘋狂訂製！」而孟耿如本身則是非常喜愛客製的各種商品、小物，特別是一些可以放閃的單品！且兩人也一致認同，此次的My Pliage®價格上十分親民，CP值很高，還可以線上訂製超方便。

My Pliage® Club尼龍摺疊包系列則是能夠在包面上訂製專屬刺繡，可以選擇刺上「奔馬Logo」或是經典「巴黎鐵塔」圖案，也能客製屬於自己的一句話繡於包身。

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

▲Club 旅行袋 ，NT＄9,000；肩背包 ，NT＄8,500。

另外，台北101旗艦店更限定推出My Pliage® Cuir小羊皮訂製系列，可於包身上選擇皮革穿孔設計或圖騰燙印效果，除了字母之外還有多達12款超可愛的圖案供選擇，也非常適合作為即將到來的情人節送禮首選。

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

▲Cuir 後背包，NT＄22,600；Cuir 斜背包，NT＄11,300；Cuir 手提包，NT＄25,300。

自2月1日 (六）起，My Pliage®全系列將分別於台灣北、中、南共12間專門店和官網線上同步接受預訂，限定期間同時享有免費姓名刻印服務。

▲孟耿如 許光和 Longchamp新品上市 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

許光漢, 孟耿如, Longchamp, 客製化, 訂製, 情人節, My Pliage, 包款, 姓名縮寫
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