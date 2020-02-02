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迪士尼小沙發懶人必備！攤開一秒變床墊　與米奇、維尼一起入睡

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編輯／Emily　圖／翻攝自bellemaison.jp、rakuten.co.jp

迪士尼周邊商品種類超多，從文具小物到居家用品都有。這次迪士尼和日本家居品牌Belle Maison合作，推出了一款超可愛的沙發椅，有米奇、小熊維尼、奇奇蒂蒂等五種花色，上面有著角色的代表圖案。更厲害的是，沙發椅攤開就可以一秒變成床墊，完全就是為懶人設計的啊！

日本家居品牌Belle Maison與迪士尼合作推出的小沙發，有附了靠枕的椅背，以及可折疊的雙層椅墊，可以選擇讓坐墊厚一點，或是拉開讓腳也能枕著墊子～

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

除了當椅子，這款沙發更可以直接攤平變成床墊！椅背的靠枕直接變成枕頭，柔軟的墊子讓硬地板瞬間變得超舒服，懶人們坐一坐累了，攤開沙發就能直接入睡～

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

小沙發共有五種花色，分別是米奇、米妮、小熊維尼、唐老鴨、奇奇蒂蒂。每一款上面都有角色的象徵圖案和顏色，造型可愛又兼具實用性，看了真的超級想入手！

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼小沙發共五種花色，售價10,800日圓（約台幣2,998元）。

迪士尼不只和Belle Maison合作，另外也和日本家具PLUS ALPHA一起推出了米奇、米妮雙人座沙發。這款沙發有米奇、米妮兩種花色，使用米老鼠經典的紅黑配色，再加上白色小圓點裝飾，還附了米奇頭形狀的抱枕，整體造型俏皮可愛，放在家中超級搶眼！售價82,280日圓（約台幣22,841元）。

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▲迪士尼小沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 沙發, 床墊, 椅墊, 懶人, 日本
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