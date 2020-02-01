圓滾滾小動物本體是瑜伽球？企鵝、兔兔造型超萌，一起來當運動好夥伴

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@BalancePets、felissimo.co.jp

日本最近有款圓滾滾的小動物娃娃爆紅！別以為又是個來佔空間的無用玩偶，其實它們是套在運動用具瑜伽球外面的造型套。原本單調的瑜珈球，穿上超萌的外皮，瞬間變身成胖胖的可愛小動物，擺在家裡不只看起來療癒，是不是也讓健身更有動力了呢～

這款叫做Balance Pets的瑜伽球保護套造型可愛，有企鵝、兔子、熊貓、棕熊、貓咪五種款式，圓圓胖胖的身型，搭配短短的手腳，看起來超Q～運動健身時有了它們陪伴，就像多了個好夥伴一樣，瞬間更有動力！想放鬆時，全身癱軟壓在球上面更是療癒～

想幫瑜伽球穿上可愛外衣，必須先將瑜伽球洩氣，放進造型套之後，再一起充氣就可以完成了。裝上套子除了外觀討喜，更有保持乾淨的功能，套子本身具防塵效果，弄髒了把套子拆下來洗即可，瑜伽球本身可以受到良好保護。

▲瑜珈球動物造型套共五款，售價3,278日圓（約台幣910元）。

平常有用瑜伽球運動的話，不妨考慮幫你的球套上超萌外衣囉！如果你對圓滾滾的小物特別沒有抵抗力，也可以看看由日本Felissimo推出的柴犬置物籃，四種花色的狗狗變成圓圓造型，小巧的耳朵和手掌伸出來超級萌～置物籃裡面的收納空間很大，可以裝下許多雜物，放在家裡可愛又實用。

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▲柴犬置物籃共四種花色，售價2,640日圓（約台幣732元）。

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