2020二手市場5大時尚重點！LV掀起多袋手提包風潮、NB鞋更受歡迎

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奢侈品二手市場的需求逐漸擴大，先前根據波士頓諮商集團（Boston Consulting Group）的報告指出，目前奢侈品二手市場的成長速度已經超越初級市場（品牌專賣店），因此知名二手平台Vestiaire Collective便蒐集2019年的數據，並於最近帶來2020年二手市場的五大時尚重點。

1.新興品牌

Vestiaire Collective提到的新興品牌共有4個，分別為Rhude、La Veste、A.W.A.K.E MODE以及Stand Studio。Rhude是最出名的，該品牌由Rhuigi Villaseñor在2015年成立，是一個專門結合奢侈技術與街頭潮流的品牌。

▲Rhude由Rhuigi Villaseñor在2015年成立。（圖／翻攝自Rhude官網）

2.球鞋

2020年的重點將會是2000年到2010年的時尚趨勢，其中，Nike有兩款球鞋會在今年流行。第一款為發跡自1980年代，並於2002年成立Nike SB部門的「SB Dunk」；第二款為首個採全腳掌Air Max氣墊且不含EVA泡綿的「Air Max 360」。此外，Vestiaire Collective還預測New Balance會是越來越受歡迎的球鞋品牌。

▲發跡自1980年代的Dunk。（圖／翻攝自Goat）

▲首個採全腳掌Air Max氣墊且不含EVA泡綿的鞋款，就是2006年推出的Air Max 360。（圖／翻攝自Goat）

3.手錶

近年來，Rolex不斷受到年輕人喜愛，因此品牌價值也提高6.5％，但是這導致二手市場的價格飆升，同時根據數據顯示，知名大型錶商在2019年的搜索量下降許多，所以小眾市場錶款，將有可能成為2020年二手市場的時尚趨勢。

▲雖然Rolex品牌價值提高6.5％，但二手市場的價格也會跟著飆漲。（圖／翻攝自IG@rolex）

4.手提包

2020年最受歡迎的手提包會是多袋手提包，因為Louis Vuitton（LV）Multi Pochette與Prada Hobo Re-Edition在去年底獲得巨大的成功，並且兩個包款皆已售完，因此未來幾個月多袋手提包必定會在掀起一波風潮。

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5.必投資品牌

Vestiaire Collective表示2020年共有3個品牌值得投資，分別為Bottega Veneta（BV）、Prada以及Jacquemus。首先，BV在創意總監Daniel Lee上任以後，憑藉其設計天分，使其品牌價值與業績得到顯著提升；Prada則是透過凱莉詹娜（Kylie Jenner）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等名人不斷帶貨，創造多個熱門單品；Jacquemus的Le Chiquito迷你包在2019年多次成為熱門包款，所以也看好今年能再創佳績。

▲Daniel Lee上任以後，其設計天分使其品牌價值與業績得到顯著提升。（圖／翻攝自BV官網）







▲Prada推出的漁夫帽、尼龍包在2019年大受歡迎。（圖／翻攝自Prada官網）







▲Jacquemus被看好今年能再創佳績。（圖／翻攝自Jacquemus官網）

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