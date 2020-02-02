Gucci米奇錶暗夜眼睛會發光　萌樣賣翻　

▲米奇圖案裝飾的Gucci Grip腕錶在台熱賣。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春節期間因受武漢肺炎疫情影響，各品牌都感受到來客率不若以往農曆新年高，但Gucci過年前發表的米奇錶不受衝擊依然熱賣，上市不到一個月已售罄，不少消費者看圖直接下單，品牌緊急向總部追加訂單，預計2月初還會再到貨一波，但由於是新年限定款，不會再常態生產。

▲Gucci鍍金的Grip系列米奇腕錶（左）53,000元，不鏽鋼鍊帶款56,000元。

不少品牌都為生肖之首鼠年設計錶款，但人氣與名氣最高仍是迪士尼經典的米奇，Gucci在扇形窗顯示時與分的Grip系列腕錶上，點綴姿態慵懶、托腮趴臥的米奇，令人驚喜的是米奇雙眼具Super-LumiNova塗層，因此黑暗中眼睛會閃閃發光，萌樣讓貴客甘願排隊等待，備有鍍金錶殼搭Logo帆布錶帶與精鋼鍊帶款式。

▲G-SHOCK與台灣知名刺青師Josh Lin一同打造暗黑風格的鼠年限定錶款DW-6900BBTNY-1，4500元。（圖／CASIO提供，以下同）

有別於Gucci的卡哇伊表現，CASIO走潮流路線，與台灣知名刺青師Josh Lin合作打造暗黑風格的鼠年限定錶款DW-6900BBTNY，黑色腕錶的上錶帶已白色的點與線構成幾何圖形，下錶帶印上老鼠頭骨與點、線組成的幾何圖形，以及他個人Logo，而錶背蓋則印有自創品牌SYNTHETIC的蝙蝠Logo，沒有具象的老鼠圖案，以個性設計取勝。

▲G-SHOCK鼠年限定錶款DW-6900BBTNY-1下錶帶印有老鼠頭骨與幾何圖形。