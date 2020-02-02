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卡通人物與魔術方塊融合了！旋轉拼出米奇、Kitty　想收藏先考驗腦力

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編輯／Emily　圖／翻攝自megahouse.co.jp、twitter@MegaHouse_toy、gashapon.jp

魔術方塊是正方形已經不夠看！日本玩具品牌Megahouse推出了一個很特別的系列，將卡通人物公仔與魔術方塊的概念結合，設計出「Charaction CUBE」，利用旋轉、拼湊，組合出完整的公仔，真的超級有趣～目前已經推出多款造型，包含迪士尼、三麗鷗人氣角色、七龍珠…等漫畫主角也都有。

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

「Charaction CUBE」系列將卡通人物公仔與魔術方塊做結合，公仔的身體部位變成魔術方塊的零件，透過旋轉、組合，能夠拼出一隻完整的公仔。在收藏之餘，也能享受拼魔術方塊的樂趣～當然這款比真正的魔術方塊簡單，也有教學可以參考，不用擔心拼不出來。

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

公仔款式非常多，有可愛的迪士尼、三麗鷗角色，也有當紅日本漫畫的主角，像《名偵探柯南》、《七龍珠》的悟空、《航海王》的魯夫都有。目前最新推出的款式是電影《牠》裡面的恐怖小丑潘尼懷斯，以及懷舊恐怖電影《小精靈》，兩款都很值得收藏。

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）
▲《牠》小丑公仔、《小精靈》公仔售價1,880日圓不含稅（約台幣522元）。

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲迪士尼系列公仔售價1,900日圓（約台幣527元），其餘售價皆為1,800日圓（約台幣499元）。

卡通角色公仔的形式越來越多變，除了魔術方塊之外，也很流行環保扭蛋公仔。扭蛋的塑膠外殼變成公仔的一部分，打開之後裡面裝了很多小零件，連同扭蛋殼可以組合成一隻完整公仔。日本扭蛋Gashapon World推出的三麗鷗角色系列扭蛋就超級可愛！Hello Kitty穿上粉紅禮服美到不行，另外還有大耳狗、帕恰狗、企鵝等四款。

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲公仔魔術方塊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲三麗鷗環保公仔系列，售價300日圓（約台幣83元）。

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關鍵字：

公仔, 魔術方塊, 卡通人物, 迪士尼, 漫畫, 三麗鷗, 日本
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