這雙夠浮誇！吳建豪攜手山本耀司打造超高11孔解構帆布鞋

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先前藝人吳建豪主理的xVESSEL靠著品牌推出的G.O.P. Lows成功颳起旋風後，近期再度引起話題，因為xVESSEL這回找來Yohji Yamamoto（山本耀司）打造聯名企劃，並且隨著Yohji Yamamoto 2020春夏系列官方圖片的發布，xVESSEL X Yohji Yamamoto不僅曝光低筒款，同時還出現超高的11孔設計！

在 Instagram 查看這則貼文 xVESSEL（@xvessel_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 上午 4:21 張貼

相較於在巴黎時裝周亮相的低筒款，這回透過官方圖片發現有些微的改動，不過，整體依然繼承G.O.P. Lows的解構細節，像是抽鬚破壞、軟木鞋底以及外露尺寸標。另外，這次的低筒款特地採用可調節鞋面的「Fitgo」裝置來取代傳統的鞋帶，讓大家在穿脫時更加方便。高筒款的部分，除了採用xVESSEL前所未有的11孔設計外，還在後跟搭載拉鍊使著用者方便穿脫，而側面更是繡上「Yohji Yamamoto」簽名式字樣來增加聯名細節，其餘的設計則與G.O.P. Highs相同。





▲xVESSEL G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL）

▲聯名款繼承了G.O.P. Lows的解構細節，像是抽鬚破壞、軟木鞋底以及外露尺寸標。（圖／翻攝自Yohji Yamamoto）







▲這次的低筒款特地採用可調節鞋面的「Fitgo」裝置來取代傳統的鞋帶。（圖／翻攝自Yohji Yamamoto）







▲高筒款後跟搭載拉鍊使著用者方便穿脫，而側面更是繡上Yohji Yamamoto簽名式字樣來增加聯名細節。（圖／翻攝自xVESSEL）



▲xVESSEL G.O.P. Highs。（圖／翻攝自Yohji Yamamoto）

▲高筒款的其餘設計與G.O.P. Highs相同。（圖／翻攝自Yohji Yamamoto）

xVESSEL X Yohji Yamamoto聯名系列，預計將於2／5在Yohji Yamamoto指定專賣店發售，上架款式有高筒款與低筒款，配色分別為紅黑、全黑以及黑白、全黑，不過，目前鞋款售價尚未公開。

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此外，同樣採用解構設計Off-White X Air Jordan 5聯名系列，日前也透過官方消息正式確認將於2／15的NBA明星賽期間發售。其中，該鞋款最大亮點便是移除Air Jordan 5的冰底與加入半透明圓圈設計，鞋帶上的「SHOELACES」、簽名式字樣、束帶等細節則無任何改動。

▲xVESSEL x Yohji Yamamoto。（圖／翻攝自Nike）



▲xVESSEL x Yohji Yamamoto。（圖／翻攝自Nike）