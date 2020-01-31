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日藥本舖：口罩下週到貨！專業藥師教「防疫3大要點」對抗武漢肺炎

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▲日藥本舖口罩下週到、防疫3要點。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲隨著武漢肺炎持續擴大，口罩幾乎被搶購一空。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導　

近日武漢肺炎疫情持續擴大，為了預防飛沫傳染，口罩成為人人搶購的必備品，過年期間各大通路口罩幾乎被搶購一空，「你買到口罩了嗎？」幾乎已成為現今最熱門的問候語，大家都在關心何處、何時買得到？

繼便利超商後，藥妝醫材店也成為政府釋出口罩的通路，像是日系藥妝店「日藥本舖」表示：「日藥本舖已被納入衛福部疾管署釋出之防疫庫存口罩販售通路之一，目前配合疾管署相關作業流程，最快下周口罩會陸續到貨各門市並配合疾管署政策開始販售。另外，其他口罩系列商品及消毒用酒精也預計2月陸續到貨，且有多款口罩為日本原裝進口，可提供消費者多元選擇。」

▲日藥本舖口罩下週到、防疫3要點。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲專業藥師提醒，認真做好防疫3大要點就能降低染病可能性。（圖／翻攝pexels）

除了大家最關心的口罩到貨事宜，針對現階段最重要的「如何防疫」課題，日藥本舖專業藥師也特別列出「防疫3大要點」，認真做就能幫助降低染病的可能性。

防疫要點1：勤洗手

保持良好的衛生習慣，勤用肥皂洗手，雙手避免碰觸眼鼻或揉眼睛，及維持健康的生活方式。此外，在日本創立66年，以衛生教育及清潔除菌產品起家的SARAYA莎羅雅的衛生訓練講師也提醒，許多人洗手時很容易忽略指縫、指尖、虎口及手腕等局部，要特別記得帶到，而當傳染疫情嚴重時，日本人會於洗手後加強除菌的步驟，於雙手噴灑除菌液，徹底杜絕感染途徑。

▲日藥本舖口罩下週到、防疫3要點。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲日本SARAYA 神隊友除菌噴霧，400ml，NT$380；60ml，NT$250。（圖／品牌提供）

防疫要點2：戴口罩

位於密閉空間、公共場所或是前往醫院一定要配戴口罩，並且戴口罩前務必洗手且正確配戴，才能夠有效預防飛沫傳染。

防疫要點3：提升自我免疫力

體內循環好，增強自主抵抗力，降低被傳染的風險。日藥本舖專業藥師建議大家可以多補充「紅薑黃」、「大蒜萃取物」等保健品可促進新陳代謝、幫助體內循環；補充「胺基酸」、「靈芝多醣體」等完整營養素，有助於提升自體免疫力，降低病毒感染風險。

▲日藥本舖口罩下週到、防疫3要點。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲金亮紅薑黃錠，150粒，NT$1,500；金亮精選靈芝膠囊，60粒，NT$1,800。（圖／品牌提供）

另外，近期大型醫學研究也證實補充維他命D可顯著減少上呼吸道感染的風險，且建議平時多喝水、補充維他命C、均衡飲食，也是必備的防疫要點。

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關鍵字：

武漢肺炎, 口罩, 防疫, 要點, 藥師, 日藥本舖, 藥妝店, 酒精, 消毒酒精
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