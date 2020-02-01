Kiehl’s情人節限定「霓虹燈唇膏架」只送不賣！加碼鐵粉最愛美唇油疊擦法

▲Kiehl's特別為情人節推出台灣獨家限定的「粉紅發電唇膏架」，只送不賣大方送。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

Kiehl’s契爾氏寵粉真的無極限！先前引爆話題及排隊人龍的「鑿冰極地挑戰」還正陸續於全台進行，Kiehl’s又著手針對即將到來的浪漫情人節，集結旗下唇部保養經典商品，為女孩帶來打造粉嫩嘟嘟唇的保養、疊擦秘訣，更特別推出2款超可愛的「粉紅發電唇膏架」，能收納各式唇膏、唇彩，裝飾著粉色霓虹燈管的唇膏架還能變身為時尚小夜燈，不僅是台灣獨家限定，還只送不賣，唇膏控們絕對要把握機會搶一波！

▲Kiehl's檸檬奶油護唇膏，SPF30，4g，NT$700；芒果奶油晚安唇膜，10g，NT$850；櫻桃光粉嫩美唇油，9ml，NT$650。（圖／品牌提供）



來自紐約的Kiehl’s不僅擁有眾多人氣、口碑兼具的經典護膚產品，更是唇部保養專家！自1969年推出明星護唇品「1號護唇膏」就備受全球名人喜愛，至今能是許多女孩化妝包裡必備的護唇神器，之後更陸續推出兼具保養與潤色功能的「檸檬奶油護唇膏」，能改善唇部暗沈、恢復粉嫩好氣色的「櫻桃光粉嫩美唇油」和能深度保養修護、讓雙唇飽滿澎潤的「芒果奶油晚安唇膜」等護唇全家族。

近年來唇妝流行不停歇，不僅各式唇彩大受歡迎，也帶動唇部保養越來越受到重視，成為下一波唇部發燒話題，甚至唇部保養品的「疊擦」更成為全新趨勢。而擁有高人氣的Kiehl’s潤唇膏和美唇油就隱藏著有趣又多樣化的疊擦方式，不僅可改變唇彩質地，還能輕鬆創出粉嫩自然的MLBB好氣色。

▲不少Kiehl's粉絲喜歡將美唇油疊塗於奶油護唇膏上，打造自然紅潤的嘟嘟美唇。（圖／記者張毓容攝）



像是以下兩種潤唇膏＋美唇油疊擦色最到受Kiehl’s鐵粉歡迎，第一種先以「檸檬奶油護唇膏」的#玫瑰色打底並滋潤雙唇，再疊擦上同色系的「櫻桃光粉嫩美唇油」#玫瑰色，就能打造出有如天生紅潤的粉嫩嘟嘟唇。

▲莓果色美唇油加在櫻花粉色的護唇膏上，也是人氣很高的疊擦法。（圖／記者張毓容攝）



另一種水亮Q彈的顯白可口唇則是先塗擦「檸檬奶油護唇膏」的#櫻花粉色替雙唇打造自然好氣色，再疊擦#莓果色的「櫻桃光粉嫩美唇油」。

▲粉紅發電唇膏架共有愛心和閃電兩種造型，可當唇膏收納架，也可變身為時尚小夜燈。（圖／品牌提供）



為迎接情人節到來，Kiehl’s除了集結所有經典唇部保養品，更特別推出台灣獨家限定的周邊商品「粉紅發電唇膏架」，雙層圓弧環狀的精心設計不僅能收納各種款式的唇膏唇彩，更搭配閃電、愛心兩種造型的粉色霓虹燈管，可變身為潮流感十足的可愛小夜燈，不僅美觀還很實用。

於2/8起，凡於Kiehl’s專櫃購買任兩件唇部主題產品（檸檬奶油護唇膏、櫻桃光粉嫩美唇油或芒果奶油晚安唇膜），消費滿1,500元即可獲得只送不賣的限定版「Kiehl’s粉紅發電唇膏架」。

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