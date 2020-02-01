6米高粉紅巨鼠現身　信義新光三越燈節3大打卡熱點　「乳酪牆」、「燈籠海」超夢幻

▲新光三越信義新天地「2020新光三越鼠年燈節－心有所鼠」，巨型粉紅鼠好吸睛。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

時尚中心／台北報導

邁入第7年的新光三越信義新天地農曆燈節正式登場，今年以「心有所鼠」為主題，邀請黃子佼擔任策展人，請到20位知名藝人與藝術家共同合作，以台灣雕塑藝術家洪易設計的錢鼠樣式發想，打造出多采多姿的鼠年燈節作品，其中最吸睛的就是6米高的粉紅巨鼠，座落在A11、A9與A8中間的香堤廣場，遠遠就吸引眾人目光，許多民眾興奮直奔正面拍照打卡。

「2020新光三越鼠年燈節 - 心有所鼠」從1／31起至2／16在信義區登場，規劃出2大展區包括「心有所鼠主燈區」、「專鼠心願藝術大道」，主燈區除了6米高的粉紅巨鼠之外，還有安排互動裝置「心之所嚮飛輪互動體驗」，開放民眾踩飛輪，在過程中不但可觸動主燈將燈光變成橘色或紅色，還搭配噗通噗通的心跳聲，拍限動超威！此外還有3大打卡點絕不能錯過。

紅粉巨鼠燈光秀

主燈不僅只有討喜可愛的大型粉紅巨鼠，在燈會期間每天下午5點至晚上10點，每半小時還會表演精彩的燈光秀，除了有粉嫩的燈光之外，還搭配的輕快的曲調，讓春節喜氣輕鬆上身，過個甜甜蜜蜜的新年。

金閃閃乳酪牆

鼠年最應景的除了老鼠，最愛的食物乳酪也成為燈會亮點，為搭配春節喜氣好兆頭，黃色的乳酪也「升級」成為金色，象徵財富添滿滿的好喜氣，金色乳酪不但呼應6米高巨鼠，以大氣的牆面尺寸吸引行人目光，乳酪洞還能坐下一個人，讓民眾能化身小金鼠威風打卡。

好夢幻燈籠海

新光三越配合鼠年燈節，在信義區人氣最高的香堤大道兩側與走道，掛上千顆福氣滿滿的燈籠，充滿過節氣氛，另搭配裝飾燈光形成一片燈海，美不勝收，吸引許多民眾將燈籠當成背景拍照，滿出畫面的燈籠看起來超有氣勢，任何角度拍都吸睛！

「2020新光三越鼠年燈節 - 心有所鼠」今年也號召到10位台灣藝術家進行素坯創意設計「彩繪心願鼠」，包括三金典禮視覺藝術總監王宗欣、攝影師王建揚、藝術家王耀邦與李承道、台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎、原民藝術家林俊良、人氣插畫家消極男子、麻辣教授陸蓉之、《雷克小子》漫畫家黃熙文與郭彥甫的作品，在專鼠心願藝術大道同步展出。

另外邀請林哲熙、Sandy吳姍儒、郭靜、中國書畫史學者傅申、青年藝術家黃柏維設計「彩繪鼠小寶」，以及艾怡良、G.E.M.鄧紫棋、楊丞琳、周興哲、高爾宣OSN祝福簽名的「簽名鼠小寶」，連同10位藝術家作品，將在2／6上午11點起在Yahoo奇摩拍賣進行義賣，所得將捐贈育成社會福利基金會－「照亮孩子未來—遲緩兒早期療育計畫」專案。

「2020新光三越鼠年燈節 - 心有所鼠」也將進行北中南巡迴，1／31至2／16於新光三越信義新天地香堤廣場展出；2／18至3／8期間，則將在台中中港店、高雄左營店依序展出。