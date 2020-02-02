韓網瘋傳12道題測你的「肥宅指數」　最高級可以在床上生活了

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、IG@jennierubyjane、@sooyaaa__

現代生活越來越方便，在家幾乎能滿足所有需求，所以也讓許多人越來越喜歡過「肥宅」生活，喜歡享受一個人在家中自由自在的時光，即使把自己弄的亂七八糟，也不用擔心被別人看到邋遢模樣，韓網上近期就瘋傳一份「肥宅指數測驗」，從12道題目總結出你的肥宅等級：

沒事喜歡宅在家的你，一起來看看你的肥宅指數：

Q1：單是出門這件事就是一個行程

Q2：既然踏出門，行程就要跑好跑滿，把所有代辦事項集中同一天

Q3：覺得出門很有趣，但更覺得麻煩

Q4：TGIF 星期五想的只有回家

Q5：休息日整天都只穿著睡衣

Q6：房間內總是備有緊急零食

Q7：在家裡就有得忙了，根本沒有出門的時間

Q8：通訊錄裡大部分都是爸媽等家裡人

Q9：可以躺在床上超過12小時

Q10：在家裡手機和遙控器是你的夥伴

Q11：只要有3C產品就不會覺得無聊

Q12：如果約會取消會覺得很幸福

以上12道題目敘述，與自己相符的題數總和，就代表了你的「肥宅等級」

5個以下：低級肥宅

上述項目符合數量不到5個，代表你幾乎不能稱作「肥宅」，雖然喜歡待在家，但是久了就會待不住，也比較不會利用各種理由推託朋友的邀約，認為出門還是比在家有意思。

6～9個：中級肥宅

中級肥宅處在一個過渡階段，大部分的喜好與習慣都符合肥宅的特點，只不過還不到誇張的地步，自己在家時可以有非常多事情做，包括狂睡、吃喝與追劇、打電動，這些事情做起來最放鬆又有趣，但是偶爾還是需要與外界的接觸，難得的朋友聚會還是會去，想吃美食也會願意出門。

10個以上：高級肥宅

而最高級的肥宅，基本上一天會在床上與沙發上度過，且大部分的事情也都能在床上解決，能躺就不坐，更是很少站起來走路，你所需的休閒娛樂在家中就能全部滿足，完全不受外界的誘惑影響，非常珍惜自己的時間與空間，雖然平時互動的只有家人與三兩個好友，卻也不會因此感到孤獨。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App