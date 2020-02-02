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Gucci最新金屬唇膏超吸睛　色號來自經典好萊塢電影

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▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci金屬色唇膏，預計會帶起流行。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Gucci再推彩妝新篇章，最新傾色星輝唇膏由九種特殊色組合而成，各種色調散發出如穿透棱鏡般金屬光澤。創意總監Alessandro Michele 分享：「我以Gothique來命名新唇膏，是因為我們想藉創造這款唇膏及其背後帶出的態度，喚起彩妝界的輝煌時代。

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci每回推出新唇膏，總掀起討論風潮。

「我想像煙火在另一時代夜空中盛放，綻放出屬於裝飾藝術的火花。」復古的金色點點繁星點亮了光滑的黑色唇膏管，與唇膏的名字互相呼應。 Alessandro Michele 以古代煙火為創作靈感：在另一時空的盛大宴會上，花火在夜空盤旋，光芒灑落於嘉賓的臉龐。

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci 星輝唇膏，#409Billie Magenta，1,450元。

這支帶金屬質感的炫彩黑色唇膏，塗抹在唇上卻會呈現截然不同的顏色。輕抹於雙唇後，這道獨特配方隨即留下非常深邃的黑色底色，並以金屬閃爍效果提升雙唇表面質感。唇膏含有特殊顏料可折射光線，為唇部塑造炫目的立體效果，

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲熱情吸睛的主打紅色，給予紅色不同靈魂。

傾色星輝唇膏，各款色號的名字靈感均源自美國黃金年代的經典好萊塢電影作品和角色。 Alessandro Michele 挑選標誌性紅色25 Goldie Red（米開理紅），並重新鑄造成帶金屬感的深色光澤，系列中其他色號包括：系列粉紅、橙，以及灰藍的707 Charlotte Blue（愛琳娜星宿）、深綠色的Princess Olga Green（奧爾加極光）及炫目藍的708 Victoriana Blue（維多利亞星空）。

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci 星輝唇膏，#25Goldie Red，1,450元。

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci 星輝唇膏，#408 Norma Pink，1,450元。

▲▼Gucci最新金屬唇膏超吸睛。（圖／品牌提供）

▲Gucci 星輝唇膏，#707Charlotte Blue，1,450元。

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關鍵字：

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