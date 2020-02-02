香奈兒2020春夏後台妝容揭密：「1招放大眼神」超簡單

▲清淡眼妝運用技法一樣可以明亮有神。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒日前在巴黎發表2020年春夏高級訂製服系列，為襯托本季黑白兩色，全球彩妝創意與色彩設計師露西婭．皮卡分享後台妝容，希望藉由類似豆沙搭配白色，柔霧與亮面疊搭混用展現平衡感，另外更加碼傳授一招變大眼的技法。

為了搭配黑白兩色，後台整體妝容主要強調修容和臉部立體輪廓散發的光澤，藉由豆沙色、咖啡色與白色眼線，讓眼部五官更搶眼，營造出光影層次，打造女孩坦然堅強的態度。

眼妝方面，眼窩及眼褶處使用豆沙色大幅度暈染，為眼周創造出散射效果。接著搭配咖啡色注入立體層次。為了營造自然大眼，特地在眼部上下加入了白色眼線，以明暗對照的方式讓雙眸脫穎而出。再刷上咖啡色睫毛膏，塑造柔和感。。

被問到如何畫出立體感眼妝，露西婭·皮卡分享秘訣秘訣就是加強眼窩及眼褶處的深邃感，接著在下睫毛根部和上眼瞼接近睫毛處塗上白色眼線，勾勒吸睛明亮大眼。

▲香奈兒 四色眼影，#334 時尚 ，2,250元。

▲香奈兒 亮采立體眼彩筆，#36 玫瑰鹽，1,270元。

▲香奈兒 防水眼線筆， #949明眸，920元。

▲香奈兒 超炫耀絲絨唇露，1,280元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App