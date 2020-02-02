挑情人節禮物不燒腦　Pandora手繪感心形飾品神救援

▲Pandora全新情人節系列以討喜的心形為設計主軸。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

飾品款式千百種，想為女友一件首飾當西洋情人節禮物，對於不少男性而言實在不容易，平日必須要打探心意，才能送進心坎兒裡，若真沒有頭緒，安全牌選擇就是直白傳情的心形設計了。丹麥品牌Pandora今年情人節系列全是手繪感的心形飾品，傳達手繪而成的「不完美」才是愛情最真實、完美的樣貌。

▲Pandora鏤空線條勾勒出心型圖案的戒指、耳環與項鍊相當別緻。

▲Pandora手繪愛心925銀鋯石耳環（左）2,080元，可多個疊戴的手繪愛心戒指 1,580元。

Pandora創意總監Francesco Terzo與Filippo Ficarelli透過親手繪製，為情人節打造出手繪愛心系列，讓每顆小愛心看起來多了俏皮味道，樣式包括鏤空線條設計、鑲滿鋯石的閃亮款戒指、項鍊、耳環與串飾。

▲Pandora粉紅鏤空手繪愛心串飾（左）1,280元，手繪愛心鋯石吊飾2,480元。

施華洛世奇（Swarovski）也推出有趣的心形飾品Lifelong Heart系列，巧妙運用交織圓環，構成非典型的可愛心形，項鍊或手鍊同時垂墜單顆水晶，細緻優雅，而耳環則採不對稱設計，風格更為時髦大膽。觀察另一半最喜歡戴哪一類飾品，再從討喜心形款式中挑選中意的風格，即可輕鬆擄獲芳心了。

▲施華洛世奇情人節新款項鍊與手環都是適合多層次疊戴的設計。



▲施華洛世奇Lifelong Heart項鍊（左）3,990元，不對稱穿孔耳環8,490元。

