網搜「寒冬卸妝好物」　30秒讓殘妝清潔溜溜

▲快速卸除殘妝是冬季一大樂事。（圖／翻攝自IG/eve_lom）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

下班後卸妝是最療癒的事情，洗掉臉上的殘妝與一天的疲憊，讓肌膚大口深呼吸。但屢創新低的溫度，完全考驗卸妝的意志力，《ET FASHION》為大家盤點快速卸妝的好物，5分鐘就讓濃厚彩妝清潔溜溜。

洗顏專科 超微米洗卸兩用潔淨乳(進化版)，120g，159元。

洗卸一瓶搞定，輕鬆又方便，添加超微米洗淨成分，搭配細緻綿密的泡沫，能深入毛孔全面包覆彩妝與皮脂髒汙，溫和不刺激，即使不上妝也能使用。

EVE LOM 全能深層潔淨膠囊，50顆膠囊，2,500元。

兼具卸妝、眼唇卸妝、清潔、平衡膚質的四合ㄧ多功能潔顏小魔豆，能溶解臉上所有的彩妝及髒汙，甚至防水性睫毛膏都能輕鬆卸除且不薰眼。

GROWN ALCHEMIST水潤賦活卸妝凝露，100ml，1,600元。

添加具有超強保濕力的甘油成分，有助於肌膚保濕。同時利用甘油遇水產生溫熱感的特性使毛孔打開，洗出髒汙、並促進肌膚微循環，特別適合寒涼季節使用。

香奈兒 奢華金燦洗卸精萃，150ml，3,350元。

調和數種珍貴精油，能溫和卸除彩妝，同時舒緩肌膚。精萃能隨著按摩化為質地細緻輕盈的油質，以清水沖洗時，質地將再度蛻變為絲綢般的乳狀。

妮維雅 雙層極淨卸妝水，400ml，469元。

上方是輕質油層，能高效卸淨防水睫毛膏眼妝，下方微分子水層，可深入毛孔清除髒汙，同步提升肌膚含氧量，使肌膚更加透亮。

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