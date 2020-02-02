fb ig video ETtoday search mobile

網搜「寒冬卸妝好物」　30秒讓殘妝清潔溜溜

> >

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲快速卸除殘妝是冬季一大樂事。（圖／翻攝自IG/eve_lom）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

下班後卸妝是最療癒的事情，洗掉臉上的殘妝與一天的疲憊，讓肌膚大口深呼吸。但屢創新低的溫度，完全考驗卸妝的意志力，《ET FASHION》為大家盤點快速卸妝的好物，5分鐘就讓濃厚彩妝清潔溜溜。

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

洗顏專科 超微米洗卸兩用潔淨乳(進化版)，120g，159元。

洗卸一瓶搞定，輕鬆又方便，添加超微米洗淨成分，搭配細緻綿密的泡沫，能深入毛孔全面包覆彩妝與皮脂髒汙，溫和不刺激，即使不上妝也能使用。

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

EVE LOM 全能深層潔淨膠囊，50顆膠囊，2,500元。

兼具卸妝、眼唇卸妝、清潔、平衡膚質的四合ㄧ多功能潔顏小魔豆，能溶解臉上所有的彩妝及髒汙，甚至防水性睫毛膏都能輕鬆卸除且不薰眼。

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

GROWN ALCHEMIST水潤賦活卸妝凝露，100ml，1,600元。

添加具有超強保濕力的甘油成分，有助於肌膚保濕。同時利用甘油遇水產生溫熱感的特性使毛孔打開，洗出髒汙、並促進肌膚微循環，特別適合寒涼季節使用。

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

香奈兒 奢華金燦洗卸精萃，150ml，3,350元。

調和數種珍貴精油，能溫和卸除彩妝，同時舒緩肌膚。精萃能隨著按摩化為質地細緻輕盈的油質，以清水沖洗時，質地將再度蛻變為絲綢般的乳狀。

▲▼網搜「寒冬卸妝好物」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

妮維雅 雙層極淨卸妝水，400ml，469元。

上方是輕質油層，能高效卸淨防水睫毛膏眼妝，下方微分子水層，可深入毛孔清除髒汙，同步提升肌膚含氧量，使肌膚更加透亮。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

卸妝, 冬季, 寒冬, 快速, 推薦, 清潔
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風

Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風

天冷別穿成米其林寶寶　凱特王子妃3招穿得暖又顯瘦

天冷別穿成米其林寶寶　凱特王子妃3招穿得暖又顯瘦

按下煮飯鈕同時完成四道菜！日本電鍋分層設計太神　懶人也願意做料理

按下煮飯鈕同時完成四道菜！日本電鍋分層設計太神　懶人也願意做料理

分手後很快就有新戀情的4大星座　雙魚怕孤單、牡羊好聚好散 小紅書瘋傳網美教練運動3招！一週見效　輕鬆擁有超翹蜜桃臀 女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找 日實測6款暖身熱飲　薑茶才排第3、冠軍完全出乎意料 「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人 這雙夠浮誇！吳建豪攜手山本耀司打造超高11孔解構帆布鞋 小心隱性渣男！人人暖「中央空調」3大特徵　碰到快遠離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面