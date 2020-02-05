fb ig video ETtoday search mobile

對抗髮量稀疏危機！5招預防掉髮、斷裂　吃對食物也有效

> >

▲5招有效防掉髮、斷裂 。（圖／翻攝IG）

▲想要預防掉髮、髮絲斷裂危機，從生活中的5件事做起就沒錯。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda　

化妝、保養或許對於某些女生來說不太重要，對於大部分男性更是完全不在意，但一說到掉髮困擾，那可是不分男女都頭痛又關切的問題。不少現代人因壓力、環境變遷和作息改變等原因，都有落髮危機，除了遺傳因素不可抗，生活中做好以下5件事就能有效幫助預防掉髮，輕鬆維持豐盈髮量。

▲5招有效防掉髮、斷裂 。（圖／翻攝IG）

▲過度頻繁的變換造型也是造成頭皮損傷、掉髮的因素之一。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

1.減少使用高溫或藥劑造型的頻率

現代人喜愛跟隨流行頻繁變換造型，但染燙髮或是漂淺髮色時所用的化學藥劑都會嚴重損傷髮絲與頭皮健康，除了於造型前盡量做好頭皮保護，最好減少使用藥劑染燙的次數和頻率。此外，不少女性都有使用電熱棒或離子夾的習慣，但這些高溫造型工具易使頭髮斷裂或脫落，要注意使用溫度別過高，且使用前，可先幫頭髮噴上防熱噴霧等防護品幫助保護髮絲，減少傷害。

2.依個人頭皮挑選合適洗護產品

想降低掉髮危機，維持頭皮油脂平衡也是關鍵之一，因此挑選洗潤護髮產品時，最好依照個人頭皮膚質、狀況，像是容易出油的油性頭皮，可選擇去油清潔為主的清爽洗髮精；而若是頭皮過乾之人，則可選用有保濕效果的洗髮產品。

▲5招有效防掉髮、斷裂 。（圖／翻攝IG）

▲適時按摩頭皮可促進頭皮血液循環，幫助刺激毛髮生長。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

3.適時按摩頭皮

適時地按摩頭皮可促進頭皮血液循環，幫助維持頭皮健康、刺激毛髮生長，可於每次清潔頭髮時，以指腹在頭部周圍輕柔並緩慢的以畫圈方式按摩頭皮，可幫助頭皮舒壓並促進循環和髮絲再生。

►偷偷分享維持少女狀態的秘密！

4.利用天然精油幫助舒緩

某些天然精油有促進再生、舒緩的功用，可幫助改善頭皮狀況的功效，像是薰衣草、迷迭香、柏樹等精油都很適合，唯要注意的是，個人是否有對精油過敏的反應，建議可先以局部試用，確認無過敏反應再行使用。

▲5招有效防掉髮、斷裂 。（圖／翻攝IG）

▲像是魚類、乳製品含有的維生素B12有助維持頭髮健康。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

5.留意營養素攝取

健康飲食可幫助髮絲保持健康強韌和光澤，像是鐵、鎂、鋅礦物質和蛋白質等都是對頭髮生長很重要的營養素。另外，含有omega-3或維生素B6、B12的食物，如鮭魚、鯖魚、亞麻籽油、核桃、香蕉、菠菜、乳製品等，都有助於頭髮健康。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 掉髮, 頭皮養護, 斷髮, 斷裂, 落髮, 危機, 髮量, 稀疏
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手

付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

最常「已讀不回」的3大星座！天秤不是忘了就是在糾結怎麼回 睡眠專家教你快速入睡法　做好「3處保暖」原來超重要 香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！ Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 朴敘俊新劇火熱開播！IG私服穿搭同樣展現超Man男友力 日本推「超狂環保口罩」化解搶購潮　可水洗、替換濾芯多次佩戴 韓網瘋傳12道題測你的「肥宅指數」　最高級可以在床上生活了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面