對抗髮量稀疏危機！5招預防掉髮、斷裂　吃對食物也有效

▲想要預防掉髮、髮絲斷裂危機，從生活中的5件事做起就沒錯。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



編輯／Amanda

化妝、保養或許對於某些女生來說不太重要，對於大部分男性更是完全不在意，但一說到掉髮困擾，那可是不分男女都頭痛又關切的問題。不少現代人因壓力、環境變遷和作息改變等原因，都有落髮危機，除了遺傳因素不可抗，生活中做好以下5件事就能有效幫助預防掉髮，輕鬆維持豐盈髮量。

▲過度頻繁的變換造型也是造成頭皮損傷、掉髮的因素之一。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



1.減少使用高溫或藥劑造型的頻率



現代人喜愛跟隨流行頻繁變換造型，但染燙髮或是漂淺髮色時所用的化學藥劑都會嚴重損傷髮絲與頭皮健康，除了於造型前盡量做好頭皮保護，最好減少使用藥劑染燙的次數和頻率。此外，不少女性都有使用電熱棒或離子夾的習慣，但這些高溫造型工具易使頭髮斷裂或脫落，要注意使用溫度別過高，且使用前，可先幫頭髮噴上防熱噴霧等防護品幫助保護髮絲，減少傷害。

2.依個人頭皮挑選合適洗護產品



想降低掉髮危機，維持頭皮油脂平衡也是關鍵之一，因此挑選洗潤護髮產品時，最好依照個人頭皮膚質、狀況，像是容易出油的油性頭皮，可選擇去油清潔為主的清爽洗髮精；而若是頭皮過乾之人，則可選用有保濕效果的洗髮產品。

▲適時按摩頭皮可促進頭皮血液循環，幫助刺激毛髮生長。（圖／翻攝IG@kerastase_official）



3.適時按摩頭皮



適時地按摩頭皮可促進頭皮血液循環，幫助維持頭皮健康、刺激毛髮生長，可於每次清潔頭髮時，以指腹在頭部周圍輕柔並緩慢的以畫圈方式按摩頭皮，可幫助頭皮舒壓並促進循環和髮絲再生。

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4.利用天然精油幫助舒緩



某些天然精油有促進再生、舒緩的功用，可幫助改善頭皮狀況的功效，像是薰衣草、迷迭香、柏樹等精油都很適合，唯要注意的是，個人是否有對精油過敏的反應，建議可先以局部試用，確認無過敏反應再行使用。

▲像是魚類、乳製品含有的維生素B12有助維持頭髮健康。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



5.留意營養素攝取



健康飲食可幫助髮絲保持健康強韌和光澤，像是鐵、鎂、鋅礦物質和蛋白質等都是對頭髮生長很重要的營養素。另外，含有omega-3或維生素B6、B12的食物，如鮭魚、鯖魚、亞麻籽油、核桃、香蕉、菠菜、乳製品等，都有助於頭髮健康。

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