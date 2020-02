網讚這些女星霸氣回應惱人提問　黑寡婦：那你會問男藝人穿什麼內褲？

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@caradelevingne、@badgalriri、@taylorswift、@arianagrande

萬眾矚目的巨星們一舉一動都是焦點,時常必須面對媒體、節目的訪問,回答大眾們想要知道的各種問題,但尤其是對於女藝人來說,更是經常會收到帶有性別刻板印象甚至是侵犯隱私的提問,讓女星們不堪其擾。日前超模卡拉(Cara Delevingne)在IG上Po出了多位超級巨星面對媒體提問的霸氣回應,並大力讚賞,我們一起來看看:

#蕾哈娜(Rihanna)

首先看到,在蕾哈娜尚未結婚前,有名記者問她:「What are you looking for in a man now 你在尋找什麼樣條件的男人?」當女星處於單身狀態時,會非常頻繁被問到擇偶條件這類型的問題,且都會被自動冠上「正在尋找男人」的設定,蕾哈娜便直言:「我並沒有在找男人。」為什麼女人一定要「找男人」?

#泰勒絲(Taylor Swift)

人氣相當高的泰勒絲,一直以來身邊都不乏交往對象,但那也不代表她無時無刻必須依靠男人,某次活動上記者問泰勒絲晚上是否將與男人一起走路回家,且暗示她有非常多選擇,而泰勒絲則是直接回應了:「我沒有要任何男人陪我走回家,今晚我要和朋友出去混,回家找我的貓。」

#史嘉蕾・喬韓森(Scarlett Johansson)

更誇張的是,有時女藝人還得面對十分侵犯隱私的問題,在某節目訪問中,主持人毫不避諱質問史嘉蕾・喬韓森的「內衣」問題,瞬間就讓她不爽了,對這種互問對方內衣褲話題的現象表示相當不理解,還直接反問:「那你等等會問Josh(一旁男藝人)穿什麼樣的內褲嗎?」主持人急忙回應:「不,不會!」這就更讓史嘉蕾・喬韓森火大了:「所以這到底是什麼訪問啊?」

在這段影片短輯中還提及了小甜甜布蘭妮(Britney Spears),在早期時就經常被問及有關「胸部」的問題。還有亞莉安娜(Ariana Grande)曾經在接受採訪時,記者問她如果在「化妝」和「手機」間只能選一個,會選哪個,讓亞莉安娜當場愣住:「所以你覺得所有女生都在這兩樣東西之間做不出決定?」

卡拉在IG上Po上了這段影片,並大力讚賞裡頭提到的女明星們,面對外界無禮且歧視性的問題,就是應該像她們一樣霸氣回應,且這些問題從來都不該針對女性而問。

