網讚這些女星霸氣回應惱人提問　黑寡婦：那你會問男藝人穿什麼內褲？

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@caradelevingne、@badgalriri、@taylorswift、@arianagrande

萬眾矚目的巨星們一舉一動都是焦點，時常必須面對媒體、節目的訪問，回答大眾們想要知道的各種問題，但尤其是對於女藝人來說，更是經常會收到帶有性別刻板印象甚至是侵犯隱私的提問，讓女星們不堪其擾。日前超模卡拉（Cara Delevingne）在IG上Po出了多位超級巨星面對媒體提問的霸氣回應，並大力讚賞，我們一起來看看：

在 Instagram 查看這則貼文 Cara Delevingne（@caradelevingne）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 下午 4:29 張貼

＃蕾哈娜（Rihanna）

首先看到，在蕾哈娜尚未結婚前，有名記者問她：「What are you looking for in a man now 你在尋找什麼樣條件的男人？」當女星處於單身狀態時，會非常頻繁被問到擇偶條件這類型的問題，且都會被自動冠上「正在尋找男人」的設定，蕾哈娜便直言：「我並沒有在找男人。」為什麼女人一定要「找男人」？

＃泰勒絲（Taylor Swift）

人氣相當高的泰勒絲，一直以來身邊都不乏交往對象，但那也不代表她無時無刻必須依靠男人，某次活動上記者問泰勒絲晚上是否將與男人一起走路回家，且暗示她有非常多選擇，而泰勒絲則是直接回應了：「我沒有要任何男人陪我走回家，今晚我要和朋友出去混，回家找我的貓。」

＃史嘉蕾・喬韓森（Scarlett Johansson）

更誇張的是，有時女藝人還得面對十分侵犯隱私的問題，在某節目訪問中，主持人毫不避諱質問史嘉蕾・喬韓森的「內衣」問題，瞬間就讓她不爽了，對這種互問對方內衣褲話題的現象表示相當不理解，還直接反問：「那你等等會問Josh（一旁男藝人）穿什麼樣的內褲嗎？」主持人急忙回應：「不，不會！」這就更讓史嘉蕾・喬韓森火大了：「所以這到底是什麼訪問啊？」

在 Instagram 查看這則貼文 WWD（@wwd）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 下午 5:14 張貼

在這段影片短輯中還提及了小甜甜布蘭妮（Britney Spears），在早期時就經常被問及有關「胸部」的問題。還有亞莉安娜（Ariana Grande）曾經在接受採訪時，記者問她如果在「化妝」和「手機」間只能選一個，會選哪個，讓亞莉安娜當場愣住：「所以你覺得所有女生都在這兩樣東西之間做不出決定？」

卡拉在IG上Po上了這段影片，並大力讚賞裡頭提到的女明星們，面對外界無禮且歧視性的問題，就是應該像她們一樣霸氣回應，且這些問題從來都不該針對女性而問。

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