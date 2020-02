小CK情人節鞋款超浪漫　寫上「我的愛」，透明鞋跟有漂浮紅心

編輯/Linda 圖/CHARLES & KEITH官網

廣受小資女喜愛的CHARLES & KEITH推出2020西洋情人節限定款式,以黑、白、紅三色打造平底穆勒鞋、粗跟高跟鞋等實穿又好看的鞋款,除此之外,更搭配「Just us two, you and I(唯有你我)」、「Mon Amour (我的愛)」文字綴飾還有紅心點綴的透明愛心鞋跟,細節設計低調內斂傳遞愛語,不管情人節約會或平時自穿都超加分!

CHARLES & KEITH情人節系列

鮮明色彩與獨特造型跟飾以「Mon Amour(我的愛)」草寫文字,時髦又耐長久走跳,是都會女子上班穿搭的好選擇,演繹出輕鬆俏皮的氛圍,擺脫沉悶繁重的倦容感。

▲漂浮紅心粗跟鞋(共2色黑、紅),NT$1,990



春夏天當然少不了一雙簡單時髦的涼鞋展現獨特個性,用黑、白、紅三種色調增添日常繽紛感、活力四射的魅力。

▲漂浮紅心涼鞋,NT$1,890



鮮紅色澤搭配心型剪裁的穆勒鞋根本是日常必備款,一套就能出門,喜歡穿平底鞋的女孩趕快行動。

▲尖頭穆勒托鞋,NT$ 1,490

冬天怕皮膚接觸到冷空氣就適合這雙尖頭粗高跟包鞋,自鞋面至鞋跟的心型設計,讓妳穿出個性鮮明高調的成熟女人味,俐落與優雅兼具。

▲漂浮紅心尖頭鞋,NT$ 1,990



adidas Originals 情人節限定球鞋

情人節不僅是和戀人分享甜蜜的時節,也是寵愛自己的絕佳機會!一雙好走耐穿的鞋可以伴你長長久久,時髦的鞋看了還會心情變好,adidas Originals為迎接2/14的到來推出限定Stan Smith愛心小白鞋,使用經典紅色三線愛心於鞋側後跟,保留了原始風格之外更延續了情人節象徵,而另一款代表 80 年代街頭嘻哈歷史文化的 Continental 80 鞋款則以閃亮奢華的金色星砂細節勾勒,讓人超動心呀~

