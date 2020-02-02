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小CK情人節鞋款超浪漫　寫上「我的愛」，透明鞋跟有漂浮紅心

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編輯／Linda　圖／CHARLES & KEITH官網

廣受小資女喜愛的CHARLES & KEITH推出2020西洋情人節限定款式，以黑、白、紅三色打造平底穆勒鞋、粗跟高跟鞋等實穿又好看的鞋款，除此之外，更搭配「Just us two, you and I（唯有你我）」、「Mon Amour （我的愛）」文字綴飾還有紅心點綴的透明愛心鞋跟，細節設計低調內斂傳遞愛語，不管情人節約會或平時自穿都超加分！

CHARLES ＆ KEITH情人節系列

鮮明色彩與獨特造型跟飾以「Mon Amour（我的愛）」草寫文字，時髦又耐長久走跳，是都會女子上班穿搭的好選擇，演繹出輕鬆俏皮的氛圍，擺脫沉悶繁重的倦容感。

▲小CK情人節。（圖／品牌官網）

▲小CK情人節鞋款。（圖／翻攝自品牌官網）

▲漂浮紅心粗跟鞋（共2色黑、紅），NT$1,990

春夏天當然少不了一雙簡單時髦的涼鞋展現獨特個性，用黑、白、紅三種色調增添日常繽紛感、活力四射的魅力。

▲小CK情人節鞋款。（圖／翻攝自品牌官網）

▲漂浮紅心涼鞋，NT$1,890

鮮紅色澤搭配心型剪裁的穆勒鞋根本是日常必備款，一套就能出門，喜歡穿平底鞋的女孩趕快行動。

▲小CK情人節。（圖／品牌官網）

▲尖頭穆勒托鞋，NT$ 1,490

冬天怕皮膚接觸到冷空氣就適合這雙尖頭粗高跟包鞋，自鞋面至鞋跟的心型設計，讓妳穿出個性鮮明高調的成熟女人味，俐落與優雅兼具。

▲小CK情人節。（圖／品牌官網）

▲漂浮紅心尖頭鞋，NT$ 1,990

adidas Originals 情人節限定球鞋

情人節不僅是和戀人分享甜蜜的時節，也是寵愛自己的絕佳機會！一雙好走耐穿的鞋可以伴你長長久久，時髦的鞋看了還會心情變好，adidas Originals為迎接2/14的到來推出限定Stan Smith愛心小白鞋，使用經典紅色三線愛心於鞋側後跟，保留了原始風格之外更延續了情人節象徵，而另一款代表 80 年代街頭嘻哈歷史文化的 Continental 80 鞋款則以閃亮奢華的金色星砂細節勾勒，讓人超動心呀~

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關鍵字：

小CK, CHARLES ＆ KEITH, 情人節系列, 高跟鞋
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