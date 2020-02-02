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一招變美／鄧紫棋甩掉嬰兒肥不只靠燕麥！吃飽也不胖的健康瘦身菜單必學

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▲鄧紫棋吃飽也不胖的健康瘦身菜單。（圖／翻攝鄧紫棋ＩＧ）

▲鄧紫棋補圖 。（圖／翻攝鄧紫棋ＩＧ）

▲鄧紫棋靠著健康飲食習慣和運動瘦出火辣好身材，連嬰兒肥都消失。（圖／翻攝鄧紫棋IG，以下同）

記者張毓容／台北報導　

從出道以來一直有著baby fat、給人肉肉印象的鄧紫棋，自從靠著健康飲食和健身運動成功瘦身，不僅擁有火辣好身材，連嬰兒肥都甩開，臉蛋變得更小巧，曾引起網民瘋問瘦身方法，更一度讓燕麥成為熱門搜尋。

其實除了燕麥外，她也曾秀出自己另外的健康瘦身菜單，笑說「終於不是燕麥了～」滿滿一碗公的午餐裡有雞肉、洋蔥、菠菜、番茄、南瓜和木耳，讓她持續維持好體態但又可以吃飽飽，關鍵就是以下這3種食物。

▲鄧紫棋吃飽也不胖的健康瘦身菜單。（圖／翻攝鄧紫棋ＩＧ）

▲鄧紫棋曾秀出自己的瘦身菜單，滿滿一碗公份量不小，但熱量低又健康。

雞肉可補充蛋白質

鄧紫棋指出雞肉是很好的蛋白質補充來源，每100g的雞胸肉約有22~23g蛋白質；如果是100g雞腿肉大約含有18~19g蛋白質，不論雞胸肉或雞腿肉都OK，不用太過執著，只要是雞肉，哪部位的肉都可以。另外她也提到，通常她會避開雞皮不吃，因為脂肪太高。

南瓜也是優質澱粉

很多人減肥都怕吃澱粉，但鄧紫棋特別提到，其實不是所有澱粉都不好，根據她自己的親身經驗，如果攝取的醣類太低，心情容易暴躁，且若長期不吃澱粉對身體會有不好的影響，所以關鍵是選擇比較優質的澱粉來源。

而除了她曾說過的燕麥，南瓜也是一個補充澱粉的好選擇。大家避吃澱粉的原因之一是怕澱粉會讓血糖過高，但南瓜含有大量果膠纖維素，可幫助降低碳水化合物的吸收速度，所以食用後血糖的變化速度不會過快，加上南瓜還有很多微量營養素，是很健康的食物。

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▲鄧紫棋吃飽也不胖的健康瘦身菜單。（圖／翻攝鄧紫棋ＩＧ）

木耳養生又助消化

木耳也是很健康的一種食物，能幫助補鈣、補鐵、防止膽固醇過高與血管硬化等很多養生功效，加上木耳含有豐富的纖維質與膠質，還能促進腸胃蠕動、改善便秘問題。

最後她更說「別看這滿滿一碗公的分量，熱量還挺低的！」蔬菜加木耳大概50~80卡，雞肉的部分大約150卡，南瓜也約50~80卡，再加上烹調時用的一點油，整個午餐的熱量在400卡以內。所以，只要選對健康食物，就能像她一樣吃飽不吃肥。

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關鍵字：

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